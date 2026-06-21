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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्विट्जरलैंड में यूएस-ईरान के बीच बैठक शुरू, कतर-पाकिस्तान की मध्यस्थता में MoU पर हो रही चर्चा

स्विट्जरलैंड में यूएस-ईरान के बीच बैठक शुरू, कतर-पाकिस्तान की मध्यस्थता में MoU पर हो रही चर्चा

स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है. इसकी घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय ने की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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21 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है. इसकी घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय ने की है. मंत्रालय ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इन मीटिंग के नतीजों में एक स्थायी समझौता है, जो लंबे समय तक के लिए होगा. इसमें एमओयू में शामिल सभी पहलुं पर बात होगी. एमओयू एक समझौता ज्ञापन है, जिसपर दोनों देश डिजिटल साइन कर चुके हैं.

इस बैठक में अमेरिका के वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस , ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और पाक पीएम शहबाज शरीफ समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए हैं. इस वार्ता में कतर का डेलीगेशन भी मौजूद है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ हुए प्रारंभिक समझौते को लेकर कई खुलासे किए हैं.  बैठक से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची 21 जून 2026 को ल्यूसर्न के पास ओबुर्गेन में बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ड में स्विस फेडरल काउंसिल के सदस्य इग्नाजियो कैसिस से मुलाकात की. 

ISNA न्यूज एजेंसी ने बताया कि रविवार को एक सरकारी बैठक में सीनियर अधिकारी ने कहा कि ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत हथियार था. यह दूसरी तरफ के हथियार से ज्यादा ताकतवर था. हमने उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था. अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. 

कतर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए खास तकनीक और एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए गए हैं. यह एमओयू के सभी पहलू को कवर करेंगे. इसके अलावा मेमोरेंडम को लागू करने, डेवलपमेंट पर नजर, साथ ही फॉलोअप ग्रुप भी बनाए गए हैं. कतर की पूरी कोशिश है कि बातचीत अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके. बातचीत ही युद्ध से बचने का एक अच्छा तरीका है. 

ईरान के राष्ट्रपति ने बैठक के पहले जताई उम्मीदें

बैठक से पहले ईरान के पहले राष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ ने बैठक को लेकर उम्मीद जताई कि स्विट्जरलैंड में हो रही बातचीत कामयाब होगी. उन्होंने कहा कि हम नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं. एक ऐसा दौर, जहां अरब इलाके के किसी भी देश का बहिष्कार कनरा अब कोई विकल्प नहीं होगा. ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है. 

ISNA न्यूज एजेंसी ने बताया कि रविवार को एक सरकारी बैठक में सीनियर अधिकारी ने कहा कि ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत हथियार था. यह दूसरी तरफ के हथियार से ज्यादा ताकतवर था. हमने उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था. अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. 

पिछले हफ्ते ईरान और अमेरिका ने MoU पर साइन किया था

पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक MoU साइन किया था. इसने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए 60 दिनों की चर्चा की प्रक्रिया को शुरू किया. इस समझौते में पाकिस्तान प्रमुख तौर पर मीडिएटर बना हुआ है. 19 जून से तकनीक स्तर की बातचीत होनी थी, लेकिन इजरायल की तरफ से सीजफायर के उल्लंघन के चलते नई झड़पों के कारण देरी हुई. 

अपडेट जारी है... 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Jun 2026 04:57 PM (IST)
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