अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?

US Iran Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब शांति समझौते की दिशा में नई पहल शुरू हो गई है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे, जहां दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते को लेकर अहम बातचीत होगी.

व्हाइट हाउस ने बुधवार (स्थानीय समय) को जानकारी दी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस सप्ताह पाकिस्तान जाएंगे. वे ईरान के साथ स्थायी शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. जेडी वेंस के साथ अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाएंगे और वार्ता में हिस्सा लेंगे.

इस्लामाबाद में शुरू होगी बातचीत



व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बातचीत का पहला दौर शनिवार सुबह इस्लामाबाद में शुरू होगा. उन्होंने कहा, “मैं घोषणा कर सकती हूं कि राष्ट्रपति अपने वार्ताकार दल को इस सप्ताहांत इस्लामाबाद भेज रहे हैं, जिसका नेतृत्व अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे. उनके साथ विशेष दूत विटकॉफ और कुशनर भी होंगे.” उन्होंने आगे कहा, “हम इन आमने-सामने की बैठकों का इंतजार कर रहे हैं.” लेविट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेंस इस नई बातचीत प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे.

ईरान को ‘अगला कदम’ उठाने की चेतावनी

घोषणा के बाद जेडी वेंस ने ईरान से “अगला कदम” उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास “फिर से युद्ध का रास्ता” अपनाने का विकल्प मौजूद है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने एक बार फिर होरमुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जिसे व्हाइट हाउस ने “पूरी तरह अस्वीकार्य” बताया.

सीजफायर के बावजूद बढ़ा तनाव, ईरान का आरोप

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में सीजफायर हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात फिर बिगड़ गए. इजरायल ने लेबनान में हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. इसके बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई.

ईरान ने अमेरिका पर बनाया दबाव

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका को तय करना होगा कि वह सीजफायर का सम्मान करेगा या इजरायल के जरिए युद्ध जारी रखेगा. उन्होंने लिखा, “ईरान-अमेरिका सीजफायर की शर्तें स्पष्ट हैं, अमेरिका को चुनना होगा या तो सीजफायर या इजरायल के जरिए जारी युद्ध. दोनों साथ नहीं चल सकते.” उन्होंने आगे कहा, “दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है. अब फैसला अमेरिका को करना है.”

पाकिस्तान की अपील- सीजफायर का सम्मान करें सभी पक्ष

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बिना सीधे लेबनान का नाम लिए कहा कि संघर्ष क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सीजफायर का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और दो हफ्ते के लिए तय सीजफायर का सम्मान करने की अपील की, ताकि कूटनीति को आगे बढ़ने का मौका मिल सके.

लेबनान को लेकर अमेरिका-ईरान में मतभेद

इस बीच जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के वार्ताकारों को लगा था कि लेबनान भी अमेरिका-ईरान सीजफायर में शामिल है, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने इस पर सहमति नहीं दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल ने लेबनान में अपने कदमों को सीमित रखने पर सहमति जताई है.