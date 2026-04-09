हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?

अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?

US Iran Peace Talks: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस सप्ताह पाकिस्तान पहुंचकर ईरान के साथ स्थायी शांति समझौते पर बातचीत का नेतृत्व करेंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

US Iran Peace Talks:  अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब शांति समझौते की दिशा में नई पहल शुरू हो गई है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे, जहां दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते को लेकर अहम बातचीत होगी.

व्हाइट हाउस ने बुधवार (स्थानीय समय) को जानकारी दी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस सप्ताह पाकिस्तान जाएंगे. वे ईरान के साथ स्थायी शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. जेडी वेंस के साथ अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाएंगे और वार्ता में हिस्सा लेंगे.

इस्लामाबाद में शुरू होगी बातचीत


व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बातचीत का पहला दौर शनिवार सुबह इस्लामाबाद में शुरू होगा. उन्होंने कहा, “मैं घोषणा कर सकती हूं कि राष्ट्रपति अपने वार्ताकार दल को इस सप्ताहांत इस्लामाबाद भेज रहे हैं, जिसका नेतृत्व अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे. उनके साथ विशेष दूत विटकॉफ और कुशनर भी होंगे.” उन्होंने आगे कहा, “हम इन आमने-सामने की बैठकों का इंतजार कर रहे हैं.” लेविट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेंस इस नई बातचीत प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे.

ईरान को ‘अगला कदम’ उठाने की चेतावनी

घोषणा के बाद जेडी वेंस ने ईरान से “अगला कदम” उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास “फिर से युद्ध का रास्ता” अपनाने का विकल्प मौजूद है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने एक बार फिर होरमुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जिसे व्हाइट हाउस ने “पूरी तरह अस्वीकार्य” बताया.

सीजफायर के बावजूद बढ़ा तनाव, ईरान का आरोप

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में सीजफायर हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात फिर बिगड़ गए. इजरायल ने लेबनान में हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. इसके बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई.

ईरान ने अमेरिका पर बनाया दबाव

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका को तय करना होगा कि वह सीजफायर का सम्मान करेगा या इजरायल के जरिए युद्ध जारी रखेगा. उन्होंने लिखा, “ईरान-अमेरिका सीजफायर की शर्तें स्पष्ट हैं, अमेरिका को चुनना होगा या तो सीजफायर या इजरायल के जरिए जारी युद्ध. दोनों साथ नहीं चल सकते.” उन्होंने आगे कहा, “दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है. अब फैसला अमेरिका को करना है.”

पाकिस्तान की अपील- सीजफायर का सम्मान करें सभी पक्ष
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बिना सीधे लेबनान का नाम लिए कहा कि संघर्ष क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सीजफायर का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और दो हफ्ते के लिए तय सीजफायर का सम्मान करने की अपील की, ताकि कूटनीति को आगे बढ़ने का मौका मिल सके.

लेबनान को लेकर अमेरिका-ईरान में मतभेद
इस बीच जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के वार्ताकारों को लगा था कि लेबनान भी अमेरिका-ईरान सीजफायर में शामिल है, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने इस पर सहमति नहीं दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल ने लेबनान में अपने कदमों को सीमित रखने पर सहमति जताई है.

Published at : 09 Apr 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
US  US IRAN US Iran Peace Talks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?
अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, जानें कौन होगा साथ?
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Iran War: पीएम नेतन्याहू बोले- मिशन अधूरा, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू होगा वॉर, भड़के ईरान का पलटवार
पीएम नेतन्याहू बोले- मिशन अधूरा, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू होगा वॉर, भड़के ईरान का पलटवार
विश्व
Iran War: ईरान ने होर्मुज में रोका तेल टैंकर, इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, सीजफायर तोड़ने की धमकी
ईरान ने होर्मुज में रोका तेल टैंकर, इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, सीजफायर तोड़ने की धमकी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धार्मिक परंपराओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, केंद्र ने कहा - 'SC के कुछ फैसलों से डॉ. अंबेडकर भी हैरान हो जाते'
धार्मिक परंपराओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, केंद्र ने कहा - 'SC के कुछ फैसलों से डॉ. अंबेडकर भी हैरान हो जाते'
बिहार
Bihar News: भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
Salman Khan Video: सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आंधी-बारिश का दौर खत्म, अब धूप करेगी बेहाल, तेजी से बढ़ेगा पारा, जानें- मौसम का हाल
यूपी में आंधी-बारिश का दौर खत्म, अब धूप करेगी बेहाल, तेजी से बढ़ेगा पारा, जानें- मौसम का हाल
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget