जंग या समझौता? इस्लामाबाद में वेंस-शहबाज की मुलाकात, बढ़ी हलचल
US Iran Peace Talks in Pakistan: शहबाज शरीफ और जेडी वेंस के बीच इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई, जिसका उद्देश्य ईरान के साथ जारी संघर्ष को समाप्त कर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है.
US Iran Peace Talks in Pakistan: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में क्षेत्रीय शांति को लेकर बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान पहुंचते ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उनकी अहम बैठक हुई. इस बैठक का मकसद ईरान के साथ जारी युद्ध को खत्म कर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस बैठक में वेंस के साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद रहे.
स्थायी शांति की दिशा में उठाए जाएंगे कदम
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों की रचनात्मक बातचीत की प्रतिबद्धता सराहनीय है. शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई कि यह वार्ता क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी.
पाकिस्तान निभा रहा मध्यस्थ की भूमिका
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा और स्थायी समाधान की दिशा में सहयोग करता रहेगा. इस बैठक में शहबाज शरीफ के साथ उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तथा गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी भी मौजूद रहे.
युद्धविराम के बीच हो रही वार्ता
यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में दो सप्ताह का अस्थायी विराम लगा हुआ है. यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था और पूरे मध्य पूर्व में फैलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल चुका है. 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से अस्थायी युद्धविराम लागू हुआ था, जिसके बाद अब शांति वार्ता का रास्ता खुला है.
जेडी वेंस का पाकिस्तान आगमन
शनिवार सुबह करीब 11 बजे जेडी वेंस का विमान नूर खान एयरबेस पर उतरा. वहां उनका स्वागत इशाक डार, मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन की पुष्टि की. इशाक डार ने अमेरिका की क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और उम्मीद जताई कि सभी पक्ष सकारात्मक तरीके से बातचीत करेंगे.
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Source: IOCL