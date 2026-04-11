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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता, इधर हॉर्मुज पहुंचे अमेरिका के वॉरशिप, क्या करने वाले हैं ट्रंप?

इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता, इधर हॉर्मुज पहुंचे अमेरिका के वॉरशिप, क्या करने वाले हैं ट्रंप?

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शनिवार (11 अप्रैल) को शांति वार्ता चल रही है. दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी खबर आई है. अमेरिका के कई युद्धपोतों ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Apr 2026 08:13 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शनिवार (11 अप्रैल) को शांति वार्ता चल रही है. दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी खबर आई है. अमेरिका के कई युद्धपोतों ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की है.

होर्मुज पहुंच रहे अमेरिकी युद्धपोत को लेकर ईरान ने बड़ी चेतावनी जारी की है. ईरान ने कहा है कि अगर 30 मिनट के भीतर इन्हें नहीं रोका गया तो उड़ा देंगे. ऐसे में लग रहा है कि इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता प्रभावित हो सकती है. 

ईरानी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत को दी चेतावनी

ईरानी नौसेना ने फुजेराह से दक्षिण-पूर्व एशिया जा रहे अमेरिका के यूएसएस माइकल मर्फी डेस्ट्रोयर (युद्धपोत) को वापस जाने की चेतावनी दी है. 

ट्रंप ने कहा- इस मार्ग को साफ करने की प्रक्रिया में हैं

ईरान की चेतावनी से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था. इसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहा था कि हम अब इस मार्ग को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. यह पूरी दुनिया के देशों, जैसे- चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य के लिए एक मदद के रूप में हैं. हैरानी की बात है कि उनमें खुद यह काम करने का साहस या इच्छा नहीं है. इसके अलावा ट्रंप ने एक बयान में ईरान को एक नाकाम देश करार दिया है. 

इधर, अमेरिकी नौसेना ने बताया था कि उसके कई जहाज होर्मुज के रास्ते से गुजरे हैं. यूएस अधिकारी ने Axios के हवाले से बताया कि यूएस नेवी के कई जहाज शनिवार को ईरान के साथ बिना किसी तालमेल के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे हैं. 

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता
अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच सीधी बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर चल रही है. यहां ईरान की 10 सूत्रीय मांग और अमेरिका की 15 सूत्रीय मांगों के साथ दोनों देश 2015 के बाद आमने सामने हुए हैं. शुरुआत में दो घंटे दोनों देशों की बात चली. फिलहाल शांति वार्ता के बीच ब्रेक लिया गया है. बातचीत में पाकिस्तान भी शामिल है. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता फेल हुई तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया बैकअप प्लान

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 07:46 PM (IST)
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