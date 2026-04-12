इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान की बातचीत (US Iran Peace Talks in Pakistan) फेल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जंग फिर शुरू होने वाली है. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने जंग की आहट फिर से तेज कर दी है.

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए हैं. उन्होंने ईरान को फिर से पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है. ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने वाला एक आर्टिकल भी शेयर किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है. वो पहले ही कह चुके हैं चाहे डील हो या न हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम पहले ही जीत चुके हैं.

ईरान को कैसे घेरेगा अमेरिका?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूथ सोशल पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि वार्ता विफल होने के बाद अब ट्रंप के पास ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी करने का ऑप्शन मौजूद है. हालांकि ये न्यूज आर्टिकल वार्ता के नतीजे सामने आने से पहले का है, जिसमें लिखा है कि अगर ईरान इस अंतिम प्रस्ताव को ठुकराता है तो ट्रंप के पास कई विकल्प तैयार हैं. इतना ही नहीं ट्रंप ईरान को स्टोन एज में वापस भेजने की भी धमकी दे चुके हैं. अमेरिका अब वेनेजुएला की तरह ईरान की भी आर्थिक घेराबंदी कर सकतेा है.

'होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना आसान'

लेक्सिंगटन इंस्टीट्यूट की सुरक्षा विशेषज्ञ रेबेका ग्रांट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के लिए अब होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना बहुत आसान होगा. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 10 जहाजों की आवाजाही देखी गई है, जिनमें एक रूसी टैंकर भी शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान अड़ियल रुख अपनाता है तो अमेरिकी नौसेना निगरानी बढ़ा देगी. ऐसे में खर्ग आईलैंड या ओमान के पास के संकरे रास्ते से गुजरने के लिए अमेरिकी नौसेना से परमिशन लेनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान बातचीत फेल: 21 घंटे की मीटिंग बेनतीजा, जानिए 10 बड़े अपडेट्स