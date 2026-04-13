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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत फेल, ट्रंप की होर्मुज वाली धमकी पर बोलीं निक्की हेली- तेहरान के साथ...

पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत फेल, ट्रंप की होर्मुज वाली धमकी पर बोलीं निक्की हेली- तेहरान के साथ...

US-Iran War: इस्लामाबाद पीस टॉक के फेल होने पर भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि तेहरान के साथ बातचीत समय की बर्बादी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 13 Apr 2026 09:42 AM (IST)
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पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत विफल होने पर भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि तेहरान के साथ बातचीत समय की बर्बादी है. हेली ने कहा कि अमेरिका का ईरान के साथ बातचीत से पीछे हटना सही था. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'ब्लॉकेड प्लान' का समर्थन किया और चेतावनी दी कि तेहरान होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, दोनों पक्षों के बीच वार्ता बहुत अलग-अलग थी.

बातचीत खत्म करने के फैसले को ठहराया सही

निक्की हेली ने सीएनएन को एक इंटरव्यू में बताया, 'अमेरिका के पास 15 पॉइंट का प्लान था. ईरान के पास 10 पॉइंट का प्लान था. वे सच में मीलों दूर थे. ईरानी अपना न्यूक्लियर प्रोडक्शन और होर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे.' उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बातचीत खत्म करने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा, 'हम बातचीत जारी नहीं रखेंगे. यह हमारे समय के लायक नहीं है. ट्रंप सरकार अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है. हम ईरान पर वहीं हमला करेंगे जहां उसे चोट पहुंचेगी.'

'होर्मुज स्ट्रेट खुला रखना जरूरी'

हेली ने इस ब्लॉकेड को ईरान को कमजोर करने की एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा, ईरान को असल में घुटनों पर लाने के लिए उस पर आर्थिक रूप से हमला करना होगा. होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक व्यापार के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान अमेरिका और उसके साथियों पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है.

उन्होंने कहा, ईरान जीत को ट्रंप और खाड़ी के साथियों पर जितना हो सके उतना राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने के तौर पर देखता है. यह एक मुश्किल काम है. हेली ने कहा कि 20 फीसदी तेल, 20 फीसदी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एक तिहाई फर्टिलाइजर स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं. उन्होंने कहा कि रुकावटें पहले से ही दिख रही थीं. उन्होंने कहा, आमतौर पर एक दिन में 135 जहाज स्ट्रेट से गुजरते थे. अब हमारे पास शायद कुछ ही बचे हैं, आपके पास 400 जहाजों का बैकलॉग है.

'हम खत्म होने वाली लड़ाई नहीं चाहते'

हेली ने कहा कि मकसद कोई लंबी लड़ाई नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम कभी न खत्म होने वाली लड़ाई नहीं चाहते. इसे जल्दी पूरा करने की जरूरत है.' उन्होंने बताया कि इस इलाके में अमेरिकी नेवी फोर्स पहले से ही रास्ते को सुरक्षित करने के लिए तैनात हैं. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, हेली ने कहा कि अभियान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक यूरेनियम संवर्धन को हटाया नहीं जाता.

'टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत'

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो. खाड़ी के सहयोगी इस मकसद का समर्थन करते हैं.' उन्होंने सुझाव दिया कि एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शायद यही बात होगी, इसे पूरा होने में लगभग एक हफ्ते से 10 दिन लगेंगे.' निक्की हेली ने इसे एक स्पेशल फोर्स मिशन बताया जो खतरनाक होगा.

चीन पर ईरान को हथियार सप्लाई करने का आरोप

हेली ने चीन और रूस पर ईरान की मदद करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, चीन ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की हैं. बीजिंग जल्द ही और एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्लान की गई समिट पर आगे बढ़ना चाहिए. इसपर निक्की ने कहा, मुझे शक है कि समिट जारी रहनी चाहिए या नहीं. जब तक चीन ईरान को अपना सपोर्ट बंद नहीं करता, तब तक अमेरिका को और सख्त रवैया अपनाना चाहिए.

2024 के कैंपेन के दौरान ट्रंप की आलोचना करने के बावजूद, हेली ने कहा, वह हमारे दुश्मनों से मजबूती से निपट रहे हैं, कमजोर नहीं हैं. उनका तरीका कभी-कभी अफरा-तफरी मचा सकता है. इस दौरान निक्की ने घरेलू चिंताओं पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बढ़ता कर्ज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. उन्होंने 40 ट्रिलियन डॉलर के करीब देश के कर्ज और एंटाइटलमेंट प्रोग्राम पर दबाव की ओर इशारा किया.'

 

Input By : IANS
Published at : 13 Apr 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Nikki Haley ISRAEL IRAN WAR US Iran War Strait Of Hormuz US Iran Peace Talks
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