पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- मुझे परवाह नहीं कि ईरान...

इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत के लिए फिर आएंगे. अगर नहीं आएंगे तो भी ठीक है. साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि युद्ध के बाद ईरान की स्थिति बेहद खराब है.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, अमेरिका स्थिति को किसी और से बेहतर समझता है. बातचीत विफल होने के बाद ट्रंप ने दोहराया कि 'ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे. ऐसा संभव ही नहीं है.' उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'वे अब भी परमाणु हथियार चाहते हैं और उन्होंने पिछली रात (इस्लामाबाद पीस टॉक) में यह स्पष्ट कर दिया. ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे.'

दोनों पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'मुझे नहीं पता. मुझे परवाह नहीं कि वे बातचीत शुरू करेंगे या नहीं. अगर वे बातचीत शुरू नहीं करते हैं, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है.'

ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान की सैन्य ताकत अब काफी कमजोर हो चुकी है और बातचीत में उसके पास अब कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है. ट्रंप ने कहा कि 'ईरान की हालत बहुत खराब है.' उन्होंने अपने इस दावे पर जोर दिया कि ईरान की सेना 'खत्म' हो चुकी है, उसके मिसाइल 'लगभग खत्म' हो चुके हैं और मिसाइलों और ड्रोन बनाने की उसकी क्षमता 'लगभग नष्ट' हो चुकी है.

इससे पहले फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की लीडरशिप में बदलाव आया है. उन्होंने कहा, यहां सत्ता परिवर्तन हुआ है क्योंकि जिन लोगों से हमने कल बात की थी, सच कहूं तो वे बहुत होशियार और तेज-तर्रार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने अपना बहुत सारा पैसा हथियारों पर खर्च किया, लेकिन अमेरिका ने उन हथियारों का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है.