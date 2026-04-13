पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका का ऐलान, होर्मुज पर करेगा नाकाबंदी, ईरान ने दी 'गणित' वाली धमकी!

पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज ऑफ स्ट्रेट की नाकेबंदी करने का ऐलान किया. इस पर तेहरान की ओर से पलटवार किया गया है. ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने ट्रम्प की होर्मुज स्ट्रेट में आने-जाने वाले जहाजों को रोकने की चेतावनी का मजाक उड़ाया और अमेरिका में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों की याद दिलाई. उन्होंने व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल की मौजूदा कीमतों की एक तस्वीर साझा करते हुए अमेरिकियों को चेतावनी दी कि वे जल्द ही इन कीमतों को 'याद करेंगे'.