पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत पूरी तरह फेल हो गई है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. ट्रंप ने रविवार को पिछले साल हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोकने के अपने दावे को फिर से दोहराया, जिसे नई दिल्ली ने बार-बार नकारा है.

ट्रंप ने यह दावा 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में किया है. अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता को लेकर रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने कहा कि यह बैठक शरीफ और मुनीर के बेहद सक्षम नेतृत्व में हुई. मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कुशल नेतृत्व में हुई बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है.

पाकिस्तानी नेताओं को लेकर क्या कहा?

शहबाज-मुनीर को असाधारण शख्स बताते हुए ट्रंप ने दावा किया कि वे भारत के साथ भीषण युद्ध में 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लगातार धन्यवाद देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह सुनकर हमेशा खुशी होती है. ट्रंप ने कहा वे बेहद असाधारण व्यक्ति हैं और भारत के साथ होने वाले एक भयावह युद्ध में 30-50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वे लगातार मेरा आभार व्यक्त करते हैं. जिस मानवता की बात की जा रही है, वह अकल्पनीय है.

भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिवसीय संघर्ष पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरू हुआ, जब नई दिल्ली ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी लॉन्चपैडों को निशाना बनाया. 10 मई को युद्धविराम की घोषणा की गई और तभी से ट्रंप दर्जनों बार इसका श्रेय खुद ले रहे हैं. भारत ने बार-बार कहा है कि इसमें उनकी (ट्रंप की) कोई भूमिका नहीं थी.

जेडी वैंस ने ईरान को धमकाया

अमेरिका और ईरान दोनों ने 6 सप्ताह से जारी लड़ाई को समाप्त करने के लिए हुई शांति वार्ता की विफलता पर एक-दूसरे को दोषी ठहराया है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची है. इस्लामाबाद वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, 'बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं और मुझे लगता है कि यह खबर ईरान के लिए अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा बुरी है.'

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