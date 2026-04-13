हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल, फिर भी शहबाज-मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल, फिर भी शहबाज-मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप

US Iran Peace Talks failed: डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम और मुनीर को असाधारण व्यक्ति बताया. दावा किया कि वे भारत संग युद्ध में मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लगातार धन्यवाद देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत पूरी तरह फेल हो गई है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. ट्रंप ने रविवार को पिछले साल हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोकने के अपने दावे को फिर से दोहराया, जिसे नई दिल्ली ने बार-बार नकारा है. 

ट्रंप ने यह दावा 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में किया है. अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता को लेकर रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने कहा कि यह बैठक शरीफ और मुनीर के बेहद सक्षम नेतृत्व में हुई. मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कुशल नेतृत्व में हुई बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है.

पाकिस्तानी नेताओं को लेकर क्या कहा?

शहबाज-मुनीर को असाधारण शख्स बताते हुए ट्रंप ने दावा किया कि वे भारत के साथ भीषण युद्ध में 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लगातार धन्यवाद देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह सुनकर हमेशा खुशी होती है. ट्रंप ने कहा वे बेहद असाधारण व्यक्ति हैं और भारत के साथ होने वाले एक भयावह युद्ध में 30-50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वे लगातार मेरा आभार व्यक्त करते हैं. जिस मानवता की बात की जा रही है, वह अकल्पनीय है. 

भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिवसीय संघर्ष पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरू हुआ, जब नई दिल्ली ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी लॉन्चपैडों को निशाना बनाया. 10 मई को युद्धविराम की घोषणा की गई और तभी से ट्रंप दर्जनों बार इसका श्रेय खुद ले रहे हैं. भारत ने बार-बार कहा है कि इसमें उनकी (ट्रंप की) कोई भूमिका नहीं थी.

जेडी वैंस ने ईरान को धमकाया

अमेरिका और ईरान दोनों ने 6 सप्ताह से जारी लड़ाई को समाप्त करने के लिए हुई शांति वार्ता की विफलता पर एक-दूसरे को दोषी ठहराया है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची है. इस्लामाबाद वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, 'बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं और मुझे लगता है कि यह खबर ईरान के लिए अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा बुरी है.'

ये भी पढ़ें

US Iran Peace Talks Failed: पाकिस्तान में पीस टॉक के बीच ट्रंप को कॉल करते रहे जेडी वैंस, खुद बताया कितने बार हुई बात?

Published at : 13 Apr 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
US Peace Talk Pakistan Shehbaz Sharif DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल, फिर भी शहबाज-मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप
पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल, फिर भी शहबाज-मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- मुझे परवाह नहीं कि ईरान...
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- मुझे परवाह नहीं कि ईरान...
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan Live: ट्रंप ने किया होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान, गालिबाफ ने याद दिलाई तेल की कीमतों वाली ईरान की पुरानी चेतावनी
Live: ट्रंप ने किया होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान, गालिबाफ ने याद दिलाई तेल की कीमतों वाली ईरान की पुरानी चेतावनी
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Talks: 'PAK में बातचीत के दौरान जेडी वेंस को आया था नेतन्याहू का फोन...' अराघची ने बताई इस्लामाबाद टॉक फेल होने की इनसाइड स्टोरी
'PAK में बातचीत के दौरान जेडी वेंस को आया था नेतन्याहू का फोन...' अराघची ने बताई इस्लामाबाद टॉक फेल होने की इनसाइड स्टोरी
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
आईपीएल 2026
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan Live: ट्रंप ने किया होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान, गालिबाफ ने याद दिलाई तेल की कीमतों वाली ईरान की पुरानी चेतावनी
Live: ट्रंप ने किया होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान, गालिबाफ ने याद दिलाई तेल की कीमतों वाली ईरान की पुरानी चेतावनी
हेल्थ
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget