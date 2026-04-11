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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहॉर्मुज से लेबनान तक… ईरान ने इस्लामाबाद में रखी ये बड़ी शर्तें, अब अमेरिका की बारी

हॉर्मुज से लेबनान तक… ईरान ने इस्लामाबाद में रखी ये बड़ी शर्तें, अब अमेरिका की बारी

US Iran Peace Talks In Islamabad: इस्लामाबाद में जारी अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Apr 2026 05:07 PM (IST)
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US Iran Peace Talks In Islamabad: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही अहम कूटनीतिक हलचल के बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने अपनी प्रमुख मांगें रख दी हैं. अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच इन शर्तों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन पर आगे की बातचीत निर्भर करेगी.

ईरान की प्रमुख मांगें सामने आईं

ईरानी डेलिगेशन ने साफ तौर पर चार बड़ी मांगें रखी हैं-

  • पहली, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को तुरंत रिलीज किया जाए.
  • दूसरी, लेबनान में तत्काल युद्धविराम लागू किया जाए.
  • तीसरी, हॉर्मुज की खाड़ी से रोजाना सिर्फ 15 जहाजों के गुजरने की सीमा तय हो और इसके साथ पारगमन शुल्क भी लागू किया जाए.
  • चौथी, खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी सुनिश्चित की जाए.

अमेरिका ने दी बड़ी राहत के संकेत

इस बीच एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने दावा किया है कि अमेरिका ने कतर और अन्य विदेशी बैंकों में फंसी ईरानी संपत्तियों को रिलीज करने पर सहमति जता दी है. इसे वाशिंगटन की ओर से समझौते को लेकर गंभीरता का संकेत माना जा रहा है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हैं. अमेरिकी विमान शनिवार सुबह इस्लामाबाद पहुंच चुका है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है.

ईरान की चेतावनी- ‘इजरायल फर्स्ट’ हुआ तो समझौता नहीं

ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ़ ने साफ कहा है कि अगर बातचीत “अमेरिका फर्स्ट” सोच के साथ होती है तो समझौता संभव है. लेकिन अगर “इजरायल फर्स्ट” नीति अपनाई गई तो कोई डील नहीं होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में ईरान अपनी रक्षा और मजबूत करेगा, जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है.

15 दिन की डेडलाइन

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक, वार्ता के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की गई है. अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जो तय करेंगे कि युद्धविराम स्थायी शांति में बदलेगा या फिर तनाव दोबारा बढ़ेगा. ईरानी प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान की हवाई सीमा में प्रवेश के दौरान AWACS, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और लड़ाकू विमानों की सुरक्षा दी गई. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

Published at : 11 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
US Iran Peace Talks In Pakistan US Iran Talks In Islamabad US Iran Ceasefire Talks
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