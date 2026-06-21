हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के बदले 6 अरब डॉलर! शांति वार्ता के पहले दौर से अमेरिका की क्या डिमांड?

ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के बदले 6 अरब डॉलर! शांति वार्ता के पहले दौर से अमेरिका की क्या डिमांड?

US Iran Peace Deal: रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कोशिश है कि वार्ता के पहले दौर का नतीजा यह निकले कि ईरान संयुक्त राष्ट्र (UN) के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों का दौरा करने की अनुमति दे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले हफ्ते हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं, जहां रविवार को होने वाली वार्ता में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों के कारण फंसी ईरानी रकम और क्षेत्रीय तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. खबरों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि बातचीत की शुरुआत ईरान के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से हो, जबकि बदले में वह ईरान को उसके कुछ जमे हुए फंड तक पहुंच देने को तैयार है.

परमाणु ठिकानों की जांच चाहता है अमेरिका
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कोशिश है कि वार्ता के पहले दौर का नतीजा यह निकले कि ईरान संयुक्त राष्ट्र (UN) के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों का दौरा करने की अनुमति दे. ये वही साइट्स हैं जिन पर पहले अमेरिका और इजरायल द्वारा हमले किए जा चुके हैं. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि निरीक्षण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस स्थिति में है और भविष्य की बातचीत के लिए भरोसे का माहौल बनेगा.

यह भी पढ़ें: होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?

बदले में 6 अरब डॉलर जारी करने को तैयार वॉशिंगटन
इस कदम के बदले अमेरिका ईरान को उसके जमे हुए फंड का कुछ हिस्सा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है. शुरुआत कतर में रखे करीब 6 अरब डॉलर के खाते से हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इस रकम का इस्तेमाल मानवीय जरूरतों से जुड़ी चीजों, जैसे खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा.

60 दिनों का है बातचीत का मौका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते के तहत दोनों देशों को 60 दिनों का समय मिला है, जिसमें स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत की जाएगी. हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है और दशकों पुराने तनाव को खत्म करने का रास्ता अभी लंबा माना जा रहा है.

जेडी वेंस बोले- बातचीत की रूपरेखा बनाना पहली प्राथमिकता
स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले जेडी वेंस ने कहा कि वह केवल एक-दो दिन के लिए वहां रहेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि परमाणु मुद्दे और इजरायल-लेबनान संघर्ष से जुड़े मामलों पर कुछ प्रगति हो सकती है. वेंस के मुताबिक पहले दौर का मुख्य उद्देश्य आगे की बातचीत के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करना है.

पाकिस्तान भी निभा रहा है मध्यस्थ की भूमिका
इस वार्ता में पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभा रहा है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक पहुंच रहे हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौतों को लागू कराने में सहयोग जारी रखेगा.

ईरानी प्रतिनिधिमंडल में बड़े चेहरे शामिल
ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं. इन नेताओं की मौजूदगी को संकेत माना जा रहा है कि तेहरान भी बातचीत को गंभीरता से ले रहा है. अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में आशंका जताई गई है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियां इस शांति प्रक्रिया में बाधा बन सकती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू पर घरेलू राजनीतिक दबाव है कि वह लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ सख्त रुख बनाए रखें. ऐसे में यदि इजरायल सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो अमेरिका-ईरान वार्ता प्रभावित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला और ईरान के बाद अब किस देश पर अटैक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने इंटरव्यू में कर दिया खुलासा

होरमुज स्ट्रेट पर तनाव बरकरार
हालांकि, अंतरिम समझौते के बाद होरमुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया गया था और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटा ली थी, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ईरान ने बाद में चेतावनी दी कि यदि लेबनान में इजरायली हमले जारी रहे और अमेरिका अपने वादों पर खरा नहीं उतरा तो वह फिर से सख्त कदम उठा सकता है.

ट्रंप का बड़ा बयान
इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 60 दिन की वार्ता अवधि के दौरान होरमुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता नहीं हो पाया तो भविष्य में शुल्क लगाने जैसे कदमों पर विचार किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- उद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'

क्या है पहले दौर की सबसे बड़ी डील?
पहले दौर की बातचीत का सबसे अहम फॉर्मूला फिलहाल यही माना जा रहा है- ईरान अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति दे और बदले में अमेरिका 6 अरब डॉलर के जमे हुए फंड तक उसकी पहुंच बहाल करे. अगर इस मुद्दे पर सहमति बनती है तो यह दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित हो सकता है.

Published at : 21 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
USA  IRAN US Iran Peace Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के बदले 6 अरब डॉलर! शांति वार्ता के पहले दौर से अमेरिका की क्या डिमांड?
ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के बदले 6 अरब डॉलर! शांति वार्ता के पहले दौर से अमेरिका की क्या डिमांड?
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
विश्व
US Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी फाइनल? गालिबाफ ने फिर याद दिलाया मिनाब अटैक, फोटो किया शेयर
अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी फाइनल? गालिबाफ ने फिर याद दिलाया मिनाब अटैक, फोटो किया शेयर
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पूरी, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पूरी, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
एग्रीकल्चर
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
लाइफस्टाइल
Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget