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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: ईरान में राहत की सांस, तो इजरायल में 'धोखेबाजी' का नारा बुलंद! US-ईरान शांति समझौते पर दुनिया क्या कह रही?

Explained: ईरान में राहत की सांस, तो इजरायल में 'धोखेबाजी' का नारा बुलंद! US-ईरान शांति समझौते पर दुनिया क्या कह रही?

US Iran Peace Deal: होर्मुज खुलने से तेल से पैनिक प्रीमियम हट गया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर होर्मुज बंद रहता, तो तेल 160 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता था. फिलहाल 85-90 डॉलर प्रति बैरल है.

Reported By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 18 Jun 2026 01:52 PM (IST)
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18 जून 2026 को जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वर्साय के महल में 'इस्लामाबाद MoU' पर इलेक्ट्रॉनिक साइन किए, दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. किसी ने इसे 'ऐतिहासिक अवसर' कहा, तो किसी ने 'सरेंडर'. किसी ने राहत की सांस ली, तो किसी ने 'धोखेबाजी' का नारा बुलंद किया. 7,000 से ज्यादा जानें लेने वाली इस जंग के ख़त्म होने की खबर ने जहां एक तरफ तेल की कीमतों को गिरा दिया, वहीं इजरायल में सियासी भूचाल भी आ गया. तो आइए, जानते हैं कि किस देश ने शांति समझौते पर क्या कहा और क्यों...

अमेरिका: ट्रंप ने कहा 'मजबूत समझौता', लेकिन 'बमबारी' की धमकी भी दी

डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया. उनका कहना था कि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ईरान '99.9%' कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा. उन्होंने इसे 'बहुत मजबूत' समझौता करार दिया. लेकिन ट्रंप की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने समझौते को 'अंतिम' नहीं माना.

ट्रंप ने साफ कहा, 'यह सिर्फ एक समझौता ज्ञापन (MoU) है. अगर मुझे यह पसंद नहीं आया और उन्होंने सही बर्ताव नहीं किया, तो हम वापस जाकर उनके सिर के ठीक बीच में बम गिराएंगे.'

एक और हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप ने जंग शुरू करने का अपना ही तर्क बदल दिया. पहले उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब कहा कि ईरान के पास मिसाइलें न होना 'गलत' होगा.

अमेरिकी सीनेटर्स में भी बड़ा विरोध उठा. ट्रंप की ही पार्टी के सीनेटर बिल कैसिडी ने इसे 'दशकों की सबसे बड़ी विदेश नीति की भूल' करार दिया. अमेरिकी मीडिया में भी इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या ट्रंप ने ईरान को बहुत ज्यादा रियायतें दे दीं.

ईरान: 'हमने तो जीत हासिल की'

ईरान ने इस समझौते को अपनी बड़ी जीत बताया. ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा, 'हमने सैन्य कार्रवाई के जरिए जो हासिल करना चाहा था, उससे कहीं ज्यादा हमने बातचीत के जरिए हासिल कर लिया.' ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौता तुरंत लागू हो गया है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पहली बार किसी अमेरिकी और ईरानी राष्ट्रपति ने एक साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

इजरायल: सबसे तीखी प्रतिक्रिया और कहा-'धोखेबाजी'

अगर किसी देश ने इस समझौते पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी, तो वह इजरायल था. पूरे इजरायल में गुस्सा है, जो सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़का है. इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-ग्वीर ने सबसे सख्त बयान देते हुए कहा, 'ट्रंप का समझौता हमें बांध नहीं सकता. इजरायल एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है. वाशिंगटन के अधीन नहीं है. इजरायल कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं है.'

बेन-ग्वीर ने साफ कहा कि इजरायल लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म किए बिना नहीं रुकेगा.

विपक्ष के नेता यायर लापिड ने नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, 'नेतन्याहू ने हमसे ऐतिहासिक जीत का वादा किया था. लेकिन हमें मिला अमेरिकियों से संकट, ईरानियों के लिए खुला होर्मुज, रिवोल्यूशनरी गार्ड के लिए पैसा और इजरायल एक डांटे हुए बच्चे की तरह कतार में खड़ा रहा.'

टाइम्स ऑफ इजरायल ने लिखा, 'इस समझौते पर अमेरिका को जरूर पछतावा होगा. यह इजरायल को युद्ध से पहले से भी ज्यादा कमजोर छोड़ता है.' सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजरायल को समझौते का मसौदा देखने तक की इजाजत नहीं दी गई.

खाड़ी देशों ने इस समझौते को बेहद जरूरी बताया

सऊदी अरब ने सतर्क आशावाद जताया है यानी सऊदी समझौते से खुश है लेकिन इस पर पूरा भरोसा नहीं है. विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इस समझौते को 'हैरान करने वाला अहम समझौता' बताया. लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि 'आने वाला समय मायने रखेगा. सबसे ज्यादा अहम यह है कि हम एक हमेशा के लिए शांति कैसे बनाएंगे.'

उन्होंने साफ कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर कोई नया शुल्क या 'नई व्यवस्था' मंजूर नहीं की जाएगी. सऊदी-ईरानी संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि ईरानी हमलों की वजह से भरोसा बुरी तरह टूटा है. आर्थिक सहयोग की बात तभी होगी जब पहले भरोसा बहाल हो. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के अन्य देशों ने भी समझौते पर खुशी जाहिर की है.

खाड़ी मीडिया ने तेल की कीमतों में गिरावट पर खुशी जताई है. गल्फ न्यूज ने लिखा कि इस समझौते ने 'तेल से पैनिक प्रीमियम हटा दिया' और 'खाड़ी में स्थायी शांति की उम्मीदें जगाईं.'

पाकिस्तान: मध्यस्थ के रूप में बड़ी जीत

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे यह ऐलान करते हुए गर्व हो रहा है कि ऐतिहासिक इस्लामाबाद MoU पर आज अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं.'

शहबाज ने ट्रंप और ईरानी नेतृत्व की सराहना की और कहा कि इस MoU से 'आपसी समझ, सम्मान और विकास' को ताकत मिलेगा. उन्होंने कतर की मध्यस्थता की भी सराहना की. पाकिस्तानी मीडिया ने इसे पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका के रूप में पेश किया.

भारत: कांग्रेस ने सरकार को घेरा

भारत में इस समझौते पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया विपक्षी दल कांग्रेस की रही. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'इसे इस्लामाबाद MoU कहा जाना पाकिस्तान की बढ़ती क्षेत्रीय स्थिति को दिखाता है. यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के लिए एक गंभीर झटका है.' रमेश ने यह भी कहा कि सिर्फ मोदी ही नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं. इजरायल के लिए यह अंध भक्ति हमें महंगी पड़ रही है.'

हालांकि, रमेश ने यह भी माना कि MoU अगर सही मायने में लागू होता है, तो एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आने वाले 60 दिन बेहद खास होंगे.

G7 और यूरोप: राहत, लेकिन किनारे पर

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान जैसे G7 देशों के नेताओं ने इस समझौते का स्वागत किया और इसे 'ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का ऐतिहासिक अवसर' बताया. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ही वर्साय के महल में ट्रंप के लिए समारोह की मेजबानी की. हालांकि, यूरोपीय नेताओं को इस बात की नाराजगी भी है कि उन्हें बातचीत से किनारे रखा गया.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 18 Jun 2026 01:52 PM (IST)
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