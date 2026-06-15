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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS- Iran Peace Deal: होर्मुज होगा फ्री! अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर बोला UN- 'शांति की दिशा में...'

US- Iran Peace Deal: होर्मुज होगा फ्री! अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर बोला UN- 'शांति की दिशा में...'

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य फिर खुल गया है. संयुक्त राष्ट्र ने इसका स्वागत करते हुए इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 11:07 AM (IST)
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संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते की घोषणा का स्वागत किया है. इस समझौते में तत्काल और स्थायी युद्धविराम, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और आगे की बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की व्यवस्था है. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने दी है. प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा, 'यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक अहम कदम है.'

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने शांति समझौते तक ले जाने वाली बातचीत का समर्थन करने में पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों की रचनात्मक भूमिका की सराहना की है. प्रवक्ता के बयान में कहा गया, 'महासचिव को उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इस नई गति को आगे बढ़ाएंगे और संघर्ष के अंतिम समाधान की दिशा में अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे. महासचिव ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र एक स्थायी और व्यापक शांति हासिल करने में संबंधित पक्षों का समर्थन करने के लिए तैयार है.'

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अमेरिका-ईरान समझौता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है. इससे होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी खत्म हो जाएगी. ट्रंप ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि महीनों के तनाव ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया था और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का डर पैदा कर दिया था. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है. सभी को बधाई!' यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया की नजर उस संकरे जलमार्ग पर टिकी है, जहां से दुनिया का काफी सारा समुद्री तेल व्यापार होता है.

होर्मुज से नाकेबंदी हटी
होर्मुज जलडमरूमध्य महीनों से वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव का केंद्र रहा है और शिपिंग में रुकावटों के कारण ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है. ट्रम्प ने कहा कि वे जलमार्ग को फिर से खोलने और संघर्ष के दौरान लगाए गए अमेरिकी नाकाबंदी को हटाने की अनुमति दे रहे हैं. ट्रम्प ने लिखा, 'मैं होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्णतः अनुमति देता हूं और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं.'

यह भी पढ़ें :TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी

Published at : 15 Jun 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Antonio Guterres DONALD Trump Hormuz Strait US Iran Peace Deal
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