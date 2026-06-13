'अगले 24 घंटे में डील फाइनल', शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, समझौते के लिए तैयार अमेरिका-ईरान?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगले 24 घंटे में डील फाइनल', पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, समझौते के लिए तैयार अमेरिका-ईरान?

'अगले 24 घंटे में डील फाइनल', पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, समझौते के लिए तैयार अमेरिका-ईरान?

US Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे में बात बन सकती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने शनिवार (13 जून) को कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है. शहबाज ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है, जिसमें दावा किया है कि अगले 24 घंटे में बड़ा शांति समझौता होगा.

शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'हम एक शांति समझौते के इतिहास में बेहद करीब हैं. अगले 24 घंटों में इसके फाइनल होने की पूरी उम्मीद है, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक साइन करने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत होगी.'

उन्होंने कहा, 'हम बातचीत के दौरान कमिटमेंट बनाए रखने के लिए अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और समर्थन के लिए क्षेत्र के अपने भाइयों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. हमें पूरा यकीन है कि यह ऐतिहासिक शांति समझौता स्थायी शांति के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा.'

 

 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में जुड़ा नया नाम, सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा साथ, ममता बनर्जी को लग सकता है झटका

Published at : 13 Jun 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
US Pakistan Breaking News Abp News US Iran War IRAN
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