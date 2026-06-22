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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्रीज फंड होगा वापस, लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले..., US-तेहरान के बीच किन मुद्दों पर बनी बात, बघाई ने बताया

फ्रीज फंड होगा वापस, लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले..., US-तेहरान के बीच किन मुद्दों पर बनी बात, बघाई ने बताया

US-Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का पहला दौर खत्म हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने '60 दिनों के भीतर' एक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोडमैप पर सहमति जताई है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 22 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूसर्न में अमेरिका के साथ समझौते को लागू करने को लेकर हुई हाईलेवल मीटिंग के बाद ईरान का डेलिगेशन वापस अपने देश लौट रहा है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने यह जानकारी दी है. रविवार (21 जून) सुबह से शुरू होकर सोमवार (21 जून) तड़के तक चली इस मैराथन बैठक में जंग रोकने और ईरान के ऊपस से आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

इस बातचीत में मध्यस्थ देशों कतर और पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की सहमति से एक साझा बयान जारी किया. इसके तहत समझौते को जमीन पर उतारने के लिए एक 'निगरानी तंत्र' बनाया गया है. अब एक्सपर्ट और टेक्निकल लेवल की टीमें इस काम को आगे बढ़ाएंगी.

किन मुद्दों पर बनी सहमति

बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बैठक की मुख्य बातों और समझौते की जानकारी दी.उन्होंने कहा, लेबनान में इजरायली सेना के सैन्य अभियानों और हमलों को तुरंत रोकने के लिए एक 'कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म' बनाया जाएगा. इसमें ईरान, अमेरिका और लेबनान खुद शामिल होंगे. ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के निर्यात का रास्ता साफ किया जाएगा. इसके अलावा विदेशों में फ्रीज किए गए ईरान के पैसों और संपत्तियों को वापस जारी किया जाएगा.

क्या बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता?

ईरानी डेलिगेशन के अनुसार, अंतिम और स्थायी शांति समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष शुरुआती शर्तों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं. बघाई ने आगे कहा कि 'हमारा सीधा सिद्धांत है कमिटमेंट के बदले कमिटमेंट. हम सामने वाले पक्ष की हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे हैं. अगर उन्होंने अपनी शर्तें पूरी नहीं कीं तो ईरान अपनी शर्तों को मनवाने के लिए अपने सभी विकल्पों और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा.'

यूएस-ईरान पहले दौर की बातचीत खत्म

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का पहला दौर खत्म हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने '60 दिनों के भीतर' एक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोडमैप पर सहमति जताई है. ईरान ने कहा कि इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप तेल निर्यात के लिए छूट और कुछ जब्त परिसंपत्तियों को छोड़ने पर सहमति बनी है. पक्षों ने लेबनान में युद्धविराम की निगरानी के लिए एक 'डि-कन्फ्लिक्शन सेल' स्थापित करने पर भी सहमति जताई है.

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स्विट्जरलैंड ने किया स्वागत

स्विट्जरलैंड ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तैयार किए गए रोडमैप का भी स्वागत किया.कहा कि कूटनीतिक वार्ताओं के दौरान अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों (कतर और पाकिस्तान) के बीच हुई रचनात्मक प्रगति उत्साहजनक है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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Us Iran News Iran News JD Vance US Iran War News
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