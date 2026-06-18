US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?

Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US Iran Peace Deal: इस शांति समझौते में कई पॉइंट्स ऐसे हैं, जो अलग-अलग तरीकों से समझे जा सकते हैं. ये गलतफहमी और गलत अनुमान भी पैदा कर सकते हैं, जो फिर से जंग शुरू करने के लिए काफी होंगे.
फ्रांस के पेरिस में वर्साय के महल में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए. 28 फरवरी 2026 को जो जंग शुरू हुई थी, उसे खत्म करने के लिए आज यानी 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने MoU पर डिजीटल साइन किए. इस जंग में 7,000 से ज्यादा जानें गईं, होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस 'इस्लामाबाद MoU' की मध्यस्थता की. लेकिन क्या यह समझौता सच में जंग खत्म करेगा, इसे जीत या हार माना जाए और क्या अब सच में शांति आएगी...
चार महीने की जंग: आंकड़ों में पूरी तस्वीर
यह जंग 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के साथ शुरू हुई. ईरान ने पूरे क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोनों से जवाबी हमले किए और होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी...
- कुल मौतें: इजरायली रक्षा बलों के अनुमान के मुताबिक, करीब 6,000 ईरानी मारे गए. वहीं, ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, 26 अप्रैल तक अकेले ईरान में 3,468 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें करीब 40% नागरिक थे.
- अमेरिकी नुकसान: 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी मृत और घायलों की कुल संख्या 426 है.
- अमेरिकी खर्च: ईरान कॉस्ट टिकर के मुताबिक, अमेरिका इस जंग में 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है. भारी मात्रा में अमेरिकी गोला-बारूद के भंडार खत्म हो गए.
- तेल की कीमतें: होर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं थीं.
अप्रैल 2026 में एक अस्थायी सीजफायर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही.
14 सूत्री MoU: क्या खास है इस समझौते में?
यह 14-सूत्री समझौता एक 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) है. ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन के बाद फ्रांस के वर्साय महल में एक कैंडल लाइट डिनर के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए. ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए. 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक समारोह होने की उम्मीद है:
- सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करेंगे. सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे.
- एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे.
- 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे.
- अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को दोबारा बनने के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाएंगे.
- अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी हाकर 30 दिनों में सामान्य आवाजाही बहाल करेगा.
- ईरान 30 दिनों में होर्मुज में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा.
- अमेरिका, ईरान पर यूनाइटेड नेशंस, IAEA और अपने प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करेगा.
- ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा.
- अंतिम समझौते तक ईरान परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगा, अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा.
- अमेरिका ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और इससे जुड़ी सेवाओं को छूट देगा.
- ईरान की फ्रीज संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएगी.
- समझौते के पालन की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा.
- आर्थिक राहत और समुद्री यातायात बहाल होने के बाद बाकी मुद्दों पर बातचीत होगी.
- अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिलेगी.
दोनों देश जीत का सहरा क्यों पहनना चाह रहे?
ईरान का कहना कि वह जीता
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि यह समझौता अमेरिका की नाकामी को दिखाता है. हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इसे ईरान के लिए 'बड़ी जीत' करार दिया. ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने पहले ही कहा था कि दुश्मन अपने सभी बुरे इरादों में हार गया. ईरान की जीत इसलिए भी क्योंकि:
- अमेरिकी नाकाबंदी और प्रतिबंध हट रहे हैं.
- लेबनान को भी समझौते में शामिल किया गया है.
- ईरान को होर्मुज के मैनेजमेंट में बड़ा रोल मिला.
- 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष मिल रहा है.
अमेरिका क्यों कह रहा कि उसकी हुई जीता
ट्रंप ने समझौते को बहुत मजबूत करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह समझौता तय करता है कि ईरान 99.9% कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा. अमेरिका के लिए जीत:
- होर्मुज खुल गया, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी.
- ईरान का परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में आया.
- 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद जंग खत्म हुई.
- अमेरिका को पुनर्निर्माण कोष में योगदान नहीं देना पड़ा.
क्या ये समझौता 'फुल स्टॉप' है या सिर्फ एक 'ब्रेक'?
नहीं, कम से कम अभी तो नहीं. ये समझौता एक 'ब्रेक' है, 'फुल स्टॉप' नहीं. विदेश मामलों के जानकार और BHU के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय 5 बड़ी वजहें बताते हैं:
1. ट्रंप की धमकियां- 'हम बमबारी करेंगे'
समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने कोई शर्त तोड़ी, तो फिर से हमले होंगे. दिलचस्प बात ये है कि समझौते के पहले पॉइंट में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ 'बल के प्रयोग की धमकी' से बचने का वादा किया था. यानी ट्रंप ने खुद समझौते का उल्लंघन कर दिया.
2. इजरायल समझौते से आजाद
इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ईटामार बेन-ग्वीर ने साफ कहा, 'इजरायल इस समझौते का हिस्सा नहीं है. वह किसी भी तरह इससे बंधा नहीं है.' इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख दोनों इस समझौते से राजी नहीं हैं. इजरायली नेताओं का कहना है कि यह समझौता ईरान से होने वाले बुनियादी सुरक्षा खतरों को जाहिर नहीं करता. इजरायल ने साफ कह दिया है कि वह लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा, जबकि ईरान ने कहा है कि लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान जारी रहना समझौते का 'उल्लंघन' होगा.
3. कई अनसुलझे मुद्दों की गुत्थी उलझी
- 60 दिनों में अंतिम समझौते पर पहुंचना बेहद मुश्किल है, जबकि 4 अहम मुद्दे अनसुलझे हैं:
- क्या होर्मुज से गुजरने पर शुल्क लगेगा?
- क्या इजरायल लेबनान से हटेगा?
- ईरान की फ्रोजन संपत्ति कितनी रिलीज होगी?
- 300 अरब डॉलर का कोष कैसे और किससे भरेगा?
4. अमेरिकी सीनेटरों का विरोध
ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर बिल कैसिडी ने इसे दशकों की सबसे बड़ी विदेश नीति की भूल करार दिया. उनका कहना है कि ईरान की परमाणु बम हासिल करने की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी. ईरान ने सीख लिया कि होर्मुज की धमकी देना काम करता है.
5. पहले भी टूट चुका सीजफायर
अप्रैल 2026 में भी एक सीजफायर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही थी. इजरायल ने कई बार ईऱान पर हमला करके सीजफायर का उल्लंघन किया. अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के किनारे फोर्स तैनात कर दी थी.
तो अब जंग होगी या नहीं होगी?
प्रियंकर उपाध्याय कहते हैं, 'ये समझौता जंग रोकने के लिए बड़ा कदम है, लेकिन ये अंतिम शांति नहीं है. अगले 60 दिन तय करेंगे कि आगे क्या होगा. अगर 60 दिनों में अंतिम समझौता हो गया, तो शायद ये एक ऐतिहासिक शांति समझौता बन सकता है. होर्मुज खुलेगा, तेल की कीमतें स्थिर होंगी, ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और हजारों और जानें बचेंगी.'
प्रियंकर उपाध्याय मानते हैं कि अगर 60 दिनों में समझौता नहीं हुआ या कोई पक्ष शर्तें तोड़ता है, तो ट्रंप पहले ही हमले शुरू करने की चेतावनी दे चुके हैं. इजरायल इस समझौते से बंधा नहीं है, इसलिए वह किसी भी समय लेबनान में हमला कर सकता है.
समझौते में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो अलग-अलग तरीकों से समझे जा सकते हैं. ये गलतफहमी और गलत अनुमान पैदा कर सकते हैं, जो किसी भी तरह से संघर्ष को फिर से शुरू कर सकते हैं. असली परीक्षा अब शुरू हो रही है यानी 60 दिनों की बातचीत की घड़ी 18 जून 2026 से शुरू हो चुकी है.