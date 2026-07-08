हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने धुआं-धुआं किया ईरान, तेल पर लगाया बैन तो तेहरान ने दे डाली चेतावनी, कहा- 'अभी 20 दिन भी नहीं हुए...'

अमेरिका ने धुआं-धुआं किया ईरान, तेल पर लगाया बैन तो तेहरान ने दे डाली चेतावनी, कहा- 'अभी 20 दिन भी नहीं हुए...'

US Iran Conflict: अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिसके बाद बंदर अब्बास स्थित शहीद हक्कानी बंदरगाह पर आग लगने की खबर सामने आई है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 08 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते पर एक बार फिर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. ईरान ने अमेरिका पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में दी गई अस्थायी राहत वापस लेकर समझौते की शर्तों को तोड़ा है. इसी बीच दक्षिणी ईरान के सिरिक, केशम और बंदर अब्बास में कई धमाकों की खबरें सामने आई हैं, जबकि अमेरिकी हमलों में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है.

ईरान ने अमेरिका पर समझौता तोड़ने का लगाया आरोप

ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर दी गई अस्थायी छूट (जनरल लाइसेंस) वापस लेना 18 जून 2026 को हुए युद्धविराम समझौते के अनुच्छेद-10 का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है. मंत्रालय ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसके सभी परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह अमेरिका की होगी.

'20 दिन में ही बदल गया अमेरिका का रुख'

ईरान ने कहा कि इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिका ने 3 जुलाई 2026 को जारी जनरल लाइसेंस रद्द करने का ऐलान कर दिया. विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह अमेरिकी प्रशासन की बुरी नीयत, अस्थिर नीति और अविश्वसनीय रवैये का एक और उदाहरण है. ईरान का आरोप है कि पिछले 20 दिनों के दौरान अमेरिका ने सीधे तौर पर या लेबनान के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई के जरिए समझौते की कई शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया.

'ईरान ने पूरी ईमानदारी से निभाई अपनी जिम्मेदारी'

विदेश मंत्रालय ने कहा कि 18 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाईं. इसके बावजूद अमेरिका लगातार अलग-अलग बहाने बनाकर अपने दायित्वों से पीछे हटता रहा और समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत

 

राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई की चेतावनी

ईरान ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका की ओर से किए गए इस उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ईरान हर आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

सिरिक, केशम और बंदर अब्बास में कई धमाके

इसी बीच दक्षिणी ईरान के सिरिक, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाकों की खबरें सामने आई हैं. सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार सिरिक के एक व्यावसायिक बंदरगाह पर दुश्मन के प्रोजेक्टाइल के टकराने के बाद उसके टुकड़े आसपास गिरे, जिससे कई लोग घायल हो गए. सभी घायलों को मिनाब अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
US Iran Conflict Bandar Abbas Fire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने धुआं-धुआं किया ईरान, तेल पर लगाया बैन तो तेहरान ने दे डाली चेतावनी, कहा- 'अभी 20 दिन भी नहीं हुए...'
अमेरिका ने धुआं-धुआं किया ईरान, तेल पर लगाया बैन तो तेहरान ने दे डाली चेतावनी, कहा- 'अभी 20 दिन भी नहीं हुए...'
विश्व
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की उल्टी गिनती शुरू! अमेरिका का ताबड़तोड़ एक्शन, 24 को किया गिरफ्तार
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की उल्टी गिनती शुरू! अमेरिका का ताबड़तोड़ एक्शन, 24 को किया गिरफ्तार
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
विश्व
होर्मुज में 3 जहाजों पर हमले से गुस्से में ट्रंप, ईरान पर अमेरिका ने किए हवाई हमले, बंदर अब्बास में बरसाए बम
होर्मुज में 3 जहाजों पर हमले से गुस्से में ट्रंप, ईरान पर अमेरिका ने किए हवाई हमले, बंदर अब्बास में बरसाए बम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
महाराष्ट्र
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
स्पोर्ट्स
Ind Vs Eng 3rd T-20 Highlights: ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'शीशमहल' अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार
दिल्ली: 'शीशमहल' अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल
दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल
एग्रीकल्चर
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
ऑटो
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget