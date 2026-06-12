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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran Peace Deal: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कर दी समझौते पर हां, इस वीक होगा समझौता, क्या हैं शर्तें, जानें

US-Iran Peace Deal: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कर दी समझौते पर हां, इस वीक होगा समझौता, क्या हैं शर्तें, जानें

US-Iran Peace: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने शांति समझौते को मंजूरी दे दी है. ट्रंप ने कहा कि समझौते के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने शांति समझौते को मंजूरी दे दी है. ट्रंप के अनुसार, इसी सप्ताह के आखिर तक यूरोप के किसी देश में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद रहेंगे. हालांकि, ईरान की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया के कुछ देश भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं.

ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समझौते के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है. उनके अनुसार, इस डील को सऊदी अरब, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्किए, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और कुछ अन्य देशों का भी समर्थन प्राप्त है. उन्होंने यह भी कहा कि समझौते को अंतिम रूप मिलने तक होर्मुज क्षेत्र में नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें

कैसे शुरू हुआ विवाद

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 28 फरवरी 2026 से जंग शुरू हुआ था. यह टकराव लंबे समय तक चला और लगभग 40 दिन बाद अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद फिर से हमलों का दौर शुरू हो गया. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा सकती है.

अमेरिका और इजरायल की प्रमुख शर्तें

अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के सामने कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई थीं. इनमें सबसे पहली शर्त यह थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करे. दूसरी शर्त थी कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंप दे. तीसरी शर्त के अनुसार ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद करे. चौथी शर्त यह थी कि ईरान हिज़्बुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों को आर्थिक और अन्य प्रकार का समर्थन देना बंद करे. इसके अलावा, संघर्ष की शुरुआत के समय ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों की भी चर्चा रही थी.

ईरान की प्रमुख मांगें

ईरान ने भी अमेरिका और इजरायल के सामने अपनी शर्तें रखी थीं. ईरान चाहता था कि अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा दे. उसने विदेशों में जब्त की गई अपनी संपत्तियों और धन को वापस जारी करने की भी मांग की. ईरान ने यह भी कहा कि इजरायल लेबनान पर हमले बंद करे और अमेरिका तथा इजरायल भविष्य में ईरान पर हमला नहीं करने की गारंटी दे. ईरान का कहना रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक जरूरतों के लिए है. साथ ही उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई.

अब सबसे बड़ा सवाल क्या है

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित शांति समझौते में किस पक्ष की कितनी मांगों को जगह मिली है. यह भी देखना होगा कि क्या ईरान वास्तव में इस समझौते पर हस्ताक्षर करता है और क्या इजरायल भी लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने के लिए तैयार है. इसके साथ ही यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या अमेरिका वास्तव में पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित करा पाएगा.

इस सप्ताह के अंत पर रहेगी नजर

ट्रंप के दावों की वास्तविक स्थिति तब स्पष्ट होगी जब इस सप्ताह के अंत में प्रस्तावित शांति समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया सामने आएगी. यह भी महत्वपूर्ण होगा कि यह समझौता यूरोप के किस देश में होता है. बताया जा रहा है कि 15 से 17 जून तक फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित होना है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के शामिल होने की संभावना है. साथ ही मध्य पूर्व के कई देशों को भी एक विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है. ऐसे में सभी की नजर आने वाले दिनों की घटनाओं पर रहेगी.

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About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 12 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran Nuclear Program DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI US Iran Peace Deal
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