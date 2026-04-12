अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में चल रही बातचीत फेल हो गई है. इस्लामाबाद में 21 घंटों तक दोनों देशों के बीच बातचीत चली. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को हमने बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन उसने हमारी कोई भी शर्त नहीं मानी. हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे और हम वापस वाशिंगटन लौट रहे हैं.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अनुसार, यह अच्छी बात रही कि बातचीत गंभीर और ठोस मुद्दों पर हुई, लेकिन आखिर में कोई नतीजा नहीं निकल सका. वेंस ने साफ कहा कि इस असफलता के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक मध्यस्थ के तौर पर बहुत अच्छा काम किया और दोनों देशों के बीच समझौता कराने की पूरी कोशिश की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईमानदारी से दोनों पक्षों को करीब लाने का प्रयास किया.

#WATCH | US-Iran peace talks | Islamabad, Pakistan: US Vice President JD Vance says, "...The bad news is that we have not reached an agreement. I think that is bad news for Iran much more than it's bad news for the USA. So, we go back to the US having not come to an… pic.twitter.com/jWHpJYemYz — ANI (@ANI) April 12, 2026

ईरान के लिए ज्यादा नुकसान- वेंस

वेंस ने आगे कहा कि अमेरिका अपनी शर्तों पर कायम रहा, लेकिन ईरान ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया. इसी वजह से दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. वेंस ने यह भी दोहराया कि यह समझौता न होना ईरान के लिए ज्यादा नुकसान की बात है, जबकि अमेरिका इस स्थिति से निपटने में सक्षम है.

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