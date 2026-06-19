हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran Deal: अमेरिका-ईरान समझौते के बाद फिर टेंशन, जिनेवा वार्ता अचानक रद्द, अब आगे क्या होगा?

US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान समझौते के बाद फिर टेंशन, जिनेवा वार्ता अचानक रद्द, अब आगे क्या होगा?

US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान डील के 24 घंटे बाद ही जिनेवा वार्ता रद्द हो गई. ईरान के पीछे हटने, हिजबुल्लाह-इजरायल तनाव और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया विवाद सामने आया है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 19 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के सिर्फ 24 घंटे बाद ही हालात फिर से उलझते नजर आ रहे हैं. MoU  पर हस्ताक्षर होने के बाद शुक्रवार 19 जून 2026 को जिनेवा में होने वाली अहम बैठक रद्द कर दी गई है. इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शामिल होना था. पैलेस ऑफ वर्सेलिस में 18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच MoU पर साइन हुए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने भी इस पर साइन किए थे. 

इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट, लेबनान और ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कुल 14 अहम मुद्दों को शामिल किया गया था. इसमें युद्ध को तुरंत रोकने की बात भी कही गई थी. इस समझौते के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद था और इससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही थी. MoU के बाद उम्मीद जगी थी कि तेल संकट कम होगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ता दिखने लगा.

ये भी पढ़ें: UAE Social Media: इस मुस्लिम देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया किया बैन, खाड़ी देशों में ऐसा करने वाला पहला मुल्क

MoU की शर्तों को लागू करने पर चर्चा होनी थी

जिनेवा में 19 जून को MoU की शर्तों को लागू करने पर चर्चा होनी थी. समझौते के अनुसार अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच एक फाइनल डील भी होनी है. इसके बाद ही माना जाएगा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट पूरी तरह खत्म हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने भी जिनेवा वार्ता में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन बैठक से पहले ही ईरान ने प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया. ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि इजरायल ने MoU की पहली शर्त का उल्लंघन किया है. पहली शर्त के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना था, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायल ने लेबनान में हमला कर समझौते की भावना को तोड़ा है. हालांकि, यह भी सच है कि एमओयू में इजरायल सीधे तौर पर शामिल नहीं था.

लेबनान पर इजरायल ने किया हमला

इजरायल का कहना है कि उसके हमले लेबनान पर नहीं, बल्कि वहां सक्रिय हिजबुल्लाह ठिकानों पर किए जा रहे हैं, लेकिन इन हमलों से आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंच रहा है. अमेरिका ने भी इजरायल की कार्रवाई पर चिंता जताई है. ईरान के जिनेवा नहीं पहुंचने का सीधा असर यह हुआ कि जेडी वेंस को भी अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी. इसके बाद स्विस सरकार को बैठक टालने का आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा. अब अमेरिका-ईरान के बीच हुई डील पर सवाल उठने लगे हैं और स्थिति फिर अनिश्चित होती दिख रही है. इस बीच शहबाज शरीफ का जिनेवा दौरा भी रद्द हो गया. हालांकि पाकिस्तान को इस वार्ता में आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी वह मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता दिख रहा था.

अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटा दिया

फिलहाल MoU के तहत अमेरिका ने ईरान पर लगाया गया नेवल ब्लॉकेड हटा दिया है. दूसरी ओर ईरान ने भी अगले 60 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है ताकि फारस की खाड़ी में फंसे तेल टैंकर और अन्य जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो सके. समझौते की शर्तों के अनुसार अगले 60 दिनों में ओमान की मदद से ईरान एक नया सिस्टम तैयार करेगा, जिससे होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही और आसान हो सके.

ये भी पढ़ें: Ukraine Attack On Russia: रूस के जख्म पर यूक्रेन ने छिड़का नमक, मॉस्को में तबाही का वीडियो दुनिया को दिखाया

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Geneva WORLD NEWS IN HINDI Strait Of Hormuz US Iran Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान समझौते के बाद फिर टेंशन, जिनेवा वार्ता अचानक रद्द, अब आगे क्या होगा?
अमेरिका-ईरान समझौते के बाद फिर टेंशन, जिनेवा वार्ता अचानक रद्द, अब आगे क्या होगा?
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
विश्व
UAE Social Media: इस मुस्लिम देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया किया बैन, खाड़ी देशों में ऐसा करने वाला पहला मुल्क
इस मुस्लिम देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया किया बैन, खाड़ी देशों में ऐसा करने वाला पहला मुल्क
विश्व
ईरान-अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान से आई धमकी, बिलावल भुट्टो बोले- 'हम भारत को....'
ईरान-अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान से आई धमकी, बिलावल भुट्टो बोले- 'हम भारत को....'
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
झारखंड
'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता
'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
स्पोर्ट्स
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
फूड
High Protein Snacks: ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget