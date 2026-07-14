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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने तीसरी रात भी बरपाया कहर, ईरान के ड्रोन-मिसाइल ठिकाने तबाह, ट्रंप बोले- 'न्यूक्लियर साइट उड़ा देंगे'

अमेरिका ने तीसरी रात भी बरपाया कहर, ईरान के ड्रोन-मिसाइल ठिकाने तबाह, ट्रंप बोले- 'न्यूक्लियर साइट उड़ा देंगे'

US Iran Conflict: अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है. अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. अमेरिकी सेना के मुताबिक, इन हमलों का उद्देश्य ईरान की ड्रोन, मिसाइल और समुद्र पर नजर रखने की ताकत को कमजोर करना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाज सुरक्षित रह सकें.

CENTCOM ने बताया हमलों का उद्देश्य

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया. सेना के अनुसार, ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उसकी हमला करने की क्षमता को लगातार कमजोर किया जा रहा है.वहीं, ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद बंदर अब्बास, किश द्वीप, बुशहर प्रांत के जम शहर और क़ेश्म द्वीप में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए.

 

ट्रंप ने 'पिकऐक्स माउंटेन' को बनाया निशाना

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सैन्य कार्रवाई अभी और जारी रह सकती है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अभियान दो से तीन सप्ताह तक चल सकता है. उन्होंने ईरान के पहाड़ों के भीतर बने अत्यधिक सुरक्षित कुह-ए-कोलांग गज-ला, जिसे पिकऐक्स माउंटेन कहा जाता है, को भी संभावित निशाना बताया. ट्रंप ने कहा कि ईरान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बढ़ा विवाद

तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के खिलाफ फिर से समुद्री नाकाबंदी लागू करने का ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि अन्य देशों के जहाजों से सुरक्षा के बदले 20 फीसदी शुल्क लिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के दो साल पूरे, घटना के बारे में जानें क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

ट्रंप ने खुद को गार्जियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बताते हुए कहा कि यह कदम समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक स्तर पर कारोबार होने वाले करीब 20 फीसदी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है.

ईरान ने अमेरिकी दावे को किया खारिज

CENTCOM ने कहा कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है और अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक ठिकानों पर हमले किए हैं. हालांकि, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी दावे को खारिज करते हुए कहा कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है और अमेरिका का हस्तक्षेप अवैध है.

संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि हालात और बिगड़े तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran Conflict Strait Of Hormuz
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