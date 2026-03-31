US Iran War: 36 लाख नौकरियों पर खतरा, 200 अरब डॉलर का नुकसान… खाड़ी में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों का क्या होगा भविष्य?
US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दोनों देशों के भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. इनके साथ-साथ खाड़ी देश भी नुकसान की चपेट में आ गए हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है. यह जंग एक महीने से भी ज्यादा समय होने के बावजूद किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है. यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को टारेगट कर रहे हैं. दूसरी ओर ईरान भी नहीं झुक रहा. इन दो देशों की लड़ाई की वजह से बाकी खाड़ी देशों को भारी नुकसान हुआ है. ईरान जंग की वजह से खाड़ी देश 200 अरब डॉलर की भारी कीमत चुका सकते हैं. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. भारतीय भी इस जंग की चपेट में आ गए हैं.
अमेरिका और इजरायल ने मिलकर अभी तक ईरान में भारी तबाही मचाई है. तेहरान समेत कई शहरों को नुकसान पहुंचाया है. ईरान ने भी इसका करारा जवाब दिया है. उसने इजरायल पर कई बार क्लस्टर बम के जरिए हमला किया. वहीं खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सेना के ठिकानों को तबाह किया है. इस जंग की कीमत बाकी खाड़ी देश भी चुका रहे हैं. युद्ध की वजह से 200 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है. इसके साथ ही 36 लाख नौकरियों पर सीधा असर होगा. इसका मतलब है कि लाखों को बेरोजगारी की ज़द में आ जाएंगे.
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Source: IOCL