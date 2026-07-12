US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. शांति की संभावनाओं के बीच दोनों देशों ने फिर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने एक सप्ताह में तीसरी बार ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिससे पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

कंटेनर जहाज पर हमले के बाद शुरू हुई कार्रवाई

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज M/V GFS Galaxy पर हमला किया. हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और एक क्रू सदस्य लापता हो गया. ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO के अनुसार, बाकी सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

अमेरिका का दावा- 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए. CENTCOM के अनुसार, ताजा कार्रवाई में ईरान के 140 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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ईरान का पलटवार, कई देशों में अलर्ट

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की कार्रवाई की. बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए, जबकि कतर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की. ओमान के दुक्म पोर्ट पर भी हमले की सूचना सामने आई.

The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 12, 2026

अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा

IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. संगठन के अनुसार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है.

क्षेत्र में बढ़ी चिंता

अमेरिका का दावा है कि पिछले तीन दिनों में उसने ईरान के 300 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. वहीं ईरानी मीडिया के अनुसार, होर्मोजगान और बुशेहर प्रांत के कई इलाकों में लगातार धमाके हुए हैं. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.



