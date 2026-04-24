अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर आगे बढ़ने के बावजूद दोनों पक्षों की तरफ से लगातार तीखी बयानबाजी जारी है. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी शासन के अधिकारियों का कहना है कि ईरान पहले से कहीं अधिक एकजुट और ताकतवर हुआ है.

ईरानी पहले से कहीं ज्यादा एकजुट- अराघची

ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायली आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं की नाकामी इस बात में दिखती है कि ईरान के सरकारी संस्थान कैसे एकता, मकसद और अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं. युद्ध का मैदान और डिप्लोमेसी एक ही युद्ध में पूरी तरह से तालमेल वाले मोर्चे हैं. उन्होंने इजरायल को ललकारते हुए आगे कहा कि ईरानी पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हैं.

ईरान की जीत, हमारी जान से भी ज्यादा कीमती-पेजेशकियन

इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान में कोई रेडिकल या मॉडरेट नहीं है. हम सब ईरानी और क्रांतिकारी हैं और देश और सरकार में मजबूत एकता है. उन्होंने अमेरिका और इजरायल दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम क्रांति करते हुए सुप्रीम लीडर की पूरी बात मानकर हमलावर क्रिमिनल को उसके किए पर पछतावा करवा देंगे. उन्होंने आगे कहा कि एक भगवान, एक देश, एक लीडर और एक रास्ता, जो हमारे प्यारे ईरान की जीत का रास्ता है, वो जान से भी ज़्यादा कीमती है.

बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिलहाल स्थगित है, क्योंकि दोनों पक्ष एक स्थायी समाधान मिलने तक अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई वार्ता के पहला दौर में कोई हल नहीं निकल सका, जिसके बाद दूसरे दौर की वार्ता की उम्मीद जताई जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये इस सप्ताह के अंत तक संभव हो सकता है.

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