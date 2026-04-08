ईरान-US के दो हफ्ते वाले सीजफायर में इस देश की हो गई मौज, वसूलेगा होर्मुज पर फीस, जानें है कौन?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान-अमेरिका के दो हफ्ते वाले सीजफायर में इस देश की हो गई मौज, वसूलेगा होर्मुज पर फीस, जानें है कौन?

ईरान-अमेरिका के दो हफ्ते वाले सीजफायर में इस देश की हो गई मौज, वसूलेगा होर्मुज पर फीस, जानें है कौन?

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में छिडे़ युद्ध पर आखिरकार ब्रेक लग गया है. अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के लिए सीजफायर पर सहमति बन गई है. इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट के खुलने का भी रास्ता साफ हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 08 Apr 2026 08:11 AM (IST)
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पश्चिमी एशिया में 5 सप्ताह से ज्यादा समय से छिड़ी जंग की आग आखिरकार ठंडी पड़ चुकी है. अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सीजफायर को लेकर सहमति बन गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया. तेहरान की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई है. युद्ध रुकने के साथ ही होर्मुज ऑफ स्ट्रेट के दोबारा खुलने पर भी सहमति बन गई है. हालांकि,युद्धविराम समझौते के तहत ईरान और ओमान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है.

होर्मुज में टोल लेंगे ईरान-ओमान

टाइम्स ऑफ इजरायल को एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया, 'दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते में ईरान और ओमान दोनों को फारस की खाड़ी के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की परमिशन शामिल है. अधिकारी का कहना है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल पुनर्निर्माण के लिए करेगा. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि ओमान इस टोल के तौर पर मिलने वाले पैसे का उपयोग किस लिए करेगा. बता दें होर्मुज ऑफ स्ट्रेट ओमान और ईरान दोनों के क्षेत्रीय जल में स्थित है. विश्व इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानता था और इससे पहले कभी भी इस पर शुल्क नहीं लगाया जाता था.

भारत के लिए राहतभरी खबर

होर्मुज स्ट्रेट खुलने से उन देशों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं. भारत के लिए भी यह गुडन्यूज है. इस अहम जलमार्ग से तेल और गैस लाने वाले भारतीय जहाजों की आवाजाही आसान और तेजी हो जाएगी. होर्मुज बंद होने की वजह से बनी टेंशन खत्म हो गई. अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत भरी खबर है.

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बाद से होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बना हुआ था. होर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने से दुनिया की 20 से 25 फीसदी तेल-गैस की सप्लाई बाधित हुई थी. होर्मुज में कई जहाज फंसने के चलते भारत की तेल-गैस सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा था. हालांकि, विदेश मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय ने पहले से ही ईरान से बात करके कुछ जहाजों को सुरक्षित निकलवाया था. अब पूरा सीजफायर होने से बाकी जहाजों की राह आसान हो गई.

Published at : 08 Apr 2026 08:06 AM (IST)
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