ट्रंप ने होर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा, बताया क्यों खुशी से गले लगा लेंगे राष्ट्रपति जिनपिंग

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को दो हफ्तों के लिए और बढ़ाया जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इसको लेकर सहमति बन गई है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए खोला जा रहा है. ट्रंप ने इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र करते हुए कहा कि वे खुशी से गले लगा लेंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के चीन के साथ मिलकर काम करने का संकेत देते हुए कहा, 'चीन बहुत खुश है कि मैं होर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहा हूं. मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी. ऐसी हालत फिर कभी नहीं होगी.'

गले लगा लेंगे जिनपिंग - डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को हथियार न भेजने पर राजी हो गए हैं. जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी मुझे कसकर गले लगा लेंगे. हम साथ मिलकर स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं.

ईरान से जंग को लेकर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

ट्रंप ने कहा कि क्या यह लड़ाई से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखना, अगर हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ने में बहुत अच्छे हैं, किसी और से कहीं बेहतर हैं. बुधवार को ही फॉक्स न्यूज पर ट्रंप का एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें बताया कि चीन ईरान को हथियार नहीं दे रहा. ट्रंप ने कहा कि उन्हें खबरें मिली थीं कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है, जिसके बाद जिनपिंग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी.

“China is very happy that I am permanently opening the Strait of Hormuz. I am doing it for them, also - And the World. This situation will never happen again. They have agreed not to send weapons to Iran…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/g2LbmMJS5a — The White House (@WhiteHouse) April 15, 2026

यह भी पढ़ें : US Iran Ceasefire: होर्मुज पर नरम पड़े ट्रंप के तेवर, ईरान के साथ 2 हफ्ते और सीजफायर बढ़ाने पर बन सकती है सहमति