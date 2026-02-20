हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान Vs अमेरिका... अगर युद्ध हुआ तो कौन-किस पर पड़ेगा भारी? यहां देखें कंपैरिजन

ईरान Vs अमेरिका... अगर युद्ध हुआ तो कौन-किस पर पड़ेगा भारी? यहां देखें कंपैरिजन

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच कोई जमीनी बॉर्डर नहीं है ऐसे दोनों के बीच जंग आसमान या समंदर के जरिए ही होगी. अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान से हुए तनाव के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज और अरब सागर में अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अदन की खाड़ी की घेराबंदी की है ताकि ईरान को घेरा जा सके. चूंकि अमेरिका और ईरान के बीच कोई जमीनी बॉर्डर नहीं है, ऐसे में माना जा सकता है कि दोनों देशों में अगर कोई जंग होती है तो वो समंदर या फिर आसमान के जरिए, नॉन-कॉन्टेकट हो सकती है. ऐसे में दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना का आकलन बेहद जरूरी है.

अमेरिका-ईरान में किसकी नौसेना मजबूत

अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर है. समंदर में तैरते ये ऐसे विशाल मिलिट्री बेस हैं, जिनपर दर्जनों एफ-18 सुपर होरनेट फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं. इसके अलावा अमेरिका के पास 450 से ज्यादा जंगी जहाज हैं. वहीं ईरान के पास महज 279 जंगी जहाज है और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है. अमेरिका के पास 70 तो ईरान के पास 25 सबमरीन हैं. इन पनडुब्बियों के जरिए ईरान की नौसेना, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाजों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है.

अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा ईरान का एयरफोर्स

अमेरिकी वायुसेना के पास 13 हजार फाइटर जेट, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर (रिफ्यूलिंग) और हेलीकॉप्टर हैं तो ईरान के पास महज 1000 एयरक्राफ्ट हैं. यूएस एयरफोर्स के खेमे में दुनिया के एडवांस्ड और सबसे खतरनाक माने जाने वाले एफ-22 और एफ-35 जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं. इसके अलावा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाने वाले सी-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं. वहीं ईरानी वायुसेना के पास 80 के दशक के रूसी मिग-29 और 70 के दशक के पुराने एफ-14 फाइटर जेट हैं. दुनिया की अब कोई भी वायुसेना इन एफ-14 का इस्तेमाल नहीं करती है.

अमेरिका पर कैसे भारी पड़ सकता ईरान

पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था, उसके लिए इन्हीं एफ-22 और एफ-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था, जिन्हें दुनिया की कोई भी रडार या फिर सर्विलांस सिस्टम ट्रैक करना तो दूर डिटेक्ट तक नहीं कर पाई थी. ईरान अगर अमेरिका से किसी मामले में भारी पड़ सकता है तो वो है, मिसाइल और ड्रोन. भले खाड़ी के देशों में अमेरिका की कई मिलिट्री ठिकाने हैं, लेकिन जमीन से मार करने वाली मिसाइल कम हैं. यही वजह है कि पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर अपनी पनडुब्बी से लॉन्च होने मिसाइल से हमला किया था.

ईरान के पास बैलिस्टिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जिन्हे माना जाता है कि रूस और चीन की मदद से गुपचुप तरीके से तैयार किया गया है. इनमें फतह, जुलफगहार, शबाब, गदर और कोरामशहर शामिल हैं. इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने पिछले साल इजरायल के खिलाफ 12 दिन वाले युद्ध का रूख मोड़ दिया था. यहां तक की ईरान ने कतर में यूएस बेस पर भी हमला कर दिया था.

ड्रोन के जरिए अमेरिका को टक्कर देगा 

ईरान के पास शहीद ड्रोन है, जिसने यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए जंग का रूख मोड़ दिया है. इन शहीद ड्रोन के जरिए ही ईरान, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज पर हमले की तैयारी में है. क्योंकि यही ड्रोन, यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जंगी जहाज और एमक्यू-9 प्रीडेटर ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल कर नाक में दम कर दिया था.

युद्ध की आहट के साथ, रूस की नौसेना आज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंच गई है ताकि अमेरिका को युद्ध से रोका जा सके. वहीं ईरान पर हमला करने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है. पिछले साल, अमेरिका ने हिंद महासागर में इग्लैंड के डिएगो गार्सिया बेस से ईरान पर हमला किया था. साफ है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका को इजरायल के अलावा कम देश समर्थन में आएंगे, जबकि ईरान के लिए रूस तो पहले से खड़ा है और चीन भी अपरोक्ष रूप से मदद कर सकता है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
US Iran DONALD Trump Ali Hosseini Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान Vs अमेरिका... अगर युद्ध हुआ तो कौन-किस पर पड़ेगा भारी? यहां देखें कंपैरिजन
ईरान Vs अमेरिका... अगर युद्ध हुआ तो कौन-किस पर पड़ेगा भारी? यहां देखें कंपैरिजन
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान ने भारत को लेकर लिया बड़ा फैसला, पलट दिया यूनुस का फरमान
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान ने भारत को लेकर लिया बड़ा फैसला, पलट दिया यूनुस का फरमान
विश्व
डेडलाइन के बचे सिर्फ 3 दिन... रोते हुए नजर आए मुनीर के सैनिक, बलूच आर्मी ने वीडियो जारी कर खोल दी PAK आर्मी की पोल
डेडलाइन के बचे सिर्फ 3 दिन... रोते हुए नजर आए मुनीर के सैनिक, बलूच आर्मी ने वीडियो जारी कर खोल दी PAK आर्मी की पोल
विश्व
US-Iran Tensions: अगर अमेरिका ने ईरान पर किया हमला तो क्या होगा? 7 पॉइंट में समझें सारी बातें
अगर अमेरिका ने ईरान पर किया हमला तो क्या होगा? 7 पॉइंट में समझें सारी बातें
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'टॉप लेस, ब्रेनलेस और शेमलेस', AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी, कहा- राहुल गांधी के आवास पर
'ब्रेनलेस है कांग्रेस, राहुल गांधी के आवास पर...', AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'मेहमानों के सामने ऐसा...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'कोई और जगह चुन लेते'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget