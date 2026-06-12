हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूएस-ईरान डील: तेहरान का परमाणु हथियार से तौबा, खोल देगा होर्मुज... डील में और क्या-क्या शर्तें शामिल

यूएस-ईरान डील: तेहरान का परमाणु हथियार से तौबा, खोल देगा होर्मुज... डील में और क्या-क्या शर्तें शामिल

अमेरिका ईरान में आखिरकार समझौता हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी हटाई जाएगी और इसके अलावा जहाजों के लिए बिना किसी टैरिफ (शुल्क) के होर्मुज को खोला जाएगा.

By : प्रवीण यादव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में करीब 4 चार महीने से जारी तनाव अब खत्म होता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (12 जून) को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है. एक वर्चुअल रैली में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा.

अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सिओस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ईरान में आखिरकार समझौता हो गया है और ये 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे अहम खबर न्यूक्लियर मटीरियल को लेकर है. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा ईरान के हाइली एनरिच्ड यूरेनियम का डी-एनरिचमेंट ईरान में ही संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों की निगरानी में होगा. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वादे तभी अमल में लाए जाएंगे जब डील के दूसरे चरण पर अमल होगा.

'होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा'
रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी हटाई जाएगी और इसके अलावा जहाजों के लिए बिना किसी टैरिफ (शुल्क) के होर्मुज को खोला जाएगा. 30 दिनों के भीतर होर्मुज को युद्ध के पहले वाली स्थिति में लाया जाएगा. इन सबके अतिरिक्त लेबनान समेत पूरे पश्चिम एशिया में सीजफायर लागू होगा.

'ईरान के तेल पर प्रतिबंध हटेंगे'
अमेरिका-ईरान समझौते के मुताबिक ईरान के तेल पर प्रतिबंध पहले चरण में 60 दिनों के लिए हटाए जाएंगे. अगर ईरान पहले चरण के समझौते पर अमल करता है तो प्रतिबंधों में छूट आगे बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा समझौते के पहले चरण में दस्तखत होने पर ईरान जब्त संपत्तियों को डी-फ्रीज कराना चाहता है और अमेरिका चरणबद्ध डी-फ्रीज़िंग की बात कह रहा है.

इस्लामाबाद एग्रीमेंट दिया गया नाम
अमेरिका-ईरान समझौते के पहले चरण में 60 दिनों का युद्ध विराम लागू होगा. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे. इस डील को इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दिया गया है.

ये भी पढ़ें 

PoK में कश्मीरियों का कत्लेआम, पाकिस्तानी सेना ने 53 लोगों को मारी गोली, पीछे नहीं हट रहे प्रदर्शनकारी

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 12 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
NUCLEAR DONALD Trump Strait Of Hormuz US-Iran Agreement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूएस-ईरान डील: तेहरान का परमाणु हथियार से तौबा, खोल देगा होर्मुज... डील में और क्या-क्या शर्तें शामिल
यूएस-ईरान डील: तेहरान का परमाणु हथियार से तौबा, खोल देगा होर्मुज... डील में और क्या-क्या शर्तें
विश्व
US Iran War Live: ट्रंप का ईरान से पीस डील फाइनल होने का दावा फेल! IRGC ने होर्मुज में जहाज पर हमला किया
Live: ट्रंप का ईरान से पीस डील फाइनल होने का दावा फेल! IRGC ने होर्मुज में जहाज पर हमला किया
विश्व
PoK में कश्मीरियों का कत्लेआम, पाकिस्तानी सेना ने 53 लोगों को मारी गोली, पीछे नहीं हट रहे प्रदर्शनकारी
PoK में कश्मीरियों का कत्लेआम, पाकिस्तानी सेना ने 53 लोगों को मारी गोली, पीछे नहीं हट रहे प्रदर्शनकारी
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
Advertisement

वीडियोज

'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ENT LIVE
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ABP NEWS
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
ABP NEWS
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
ABP NEWS
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
ABP NEWS
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
Embed widget