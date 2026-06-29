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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसीजफायर रहेगा या टूटेगा? हवाई-ड्रोन हमलों के बाद US-ईरान में बनी सहमति, होर्मुज पर दोहा में होगी हाई लेवल मीटिंग

सीजफायर रहेगा या टूटेगा? हवाई-ड्रोन हमलों के बाद US-ईरान में बनी सहमति, होर्मुज पर दोहा में होगी हाई लेवल मीटिंग

US-Iran News: यूएस-ईरान के बीच तनाव के बीच अब दोनों पक्षों के दोहा में मीटिंग होने की उम्मीद है, जिससे समझौते को और मजबूत क्या जा सके और किसी अन्य सैन्य टकराव को रोका जा सके.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 29 Jun 2026 07:25 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान हालिया सैन्य झड़पों के बाद एक-दूसरे पर हमले रोकने के लिए तैयार हो गये हैं. मंगलवार (30 जून) को दोनों देशों के बीच कतर में हाई लेवल मीटिंग होगी. इस बैठक का मकसद सीजफायर को बनाए रखने के लिए प्रयास करना है, इसकी वजह है कि बीते कई दिनों से दोनों के बीच सैन्य झड़पों की खबरें सामने आई थीं, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा था.

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस और ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत जारी रहने के दौरान किसी तरह की सैन्य गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे. 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच 11 दिन पहले अंतरिम समझौता हुआ था. हालांकि, डील में शामिल मुद्दों को लेकर दोनों के बयान में अंतर देखने को मिला था. इससे सीजफायर पर सस्पेंस पैदा हुआ था.

दोहो में होगी मीटिंग?

यूएस-ईरान के बीच तनाव के बीच अब दोनों पक्षों के दोहा में मीटिंग होने की उम्मीद है, जिससे समझौते को और मजबूत क्या जा सके और किसी अन्य सैन्य टकराव को रोका जा सके.

US की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के जवाबी हमले

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के नए हवाई हमलों के बाद ईरान ने रविवार (28 जून) को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले फिर से शुरू किए थे, साथ ही धमकी दी थी कि अगर वाशिंगटन अपने हमले जारी रखता है तो युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा.

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ट्रंप ने दी थी धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (27 जून) को ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की बात कही थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान पर होर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हमला करके सीजफायर समझौते को फिर से तोड़ने का आरोप लगाया था. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो इस्लामिक रिपब्लिक अब नहीं रहेगा.

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ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज जगहों के साथ-साथ तटीय रडार साइट्स पर भी हमला किया था. अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने सीजफायर समझौते को तोड़ने के लिए ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज जगहों और कोस्टल रडार साइट्स पर फिर से हमला किया! बहुत मुमकिन है कि वे कभी नहीं सीखेंगे!”

उन्होंने आगे कहा, 'एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम नहीं ले पाएंगे और हमें उस काम को मिलिट्री से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसे हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया था. अगर ऐसा होता है, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं रहेगा!'

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 06:44 AM (IST)
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