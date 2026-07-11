INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'होर्मुज को पूरी तरह खोले ईरान', ट्रंप ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- अगर जहाजों पर हमला हुआ तो.....

'होर्मुज को पूरी तरह खोले ईरान', ट्रंप ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- अगर जहाजों पर हमला हुआ तो.....

US Iran Tensions: अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने पिछले समझौते का उल्लंघन करते हुए व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है. इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कई जगह हमला किया था.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि वह सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करे कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए खुला रहेगा और व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद किए जाएंगे. अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

ईरान को अमेरिका का 24 घंटे का अल्टीमेटम

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने ईरान को स्पष्ट संदेश भेजा है कि वह सार्वजनिक रूप से  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुले रखने और कारोबारी जहाजों पर हमले रोकने की प्रतिबद्धता जताए. रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि यह संदेश ईरान तक सीधे और क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए पहुंचाया गया है. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "अगर कल तक यह ईरान की आधिकारिक स्थिति नहीं होती, तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं होगा."

अमेरिका की क्या हैं मांगें?

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका चाहता है कि ईरान खुलकर यह घोषणा करे कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहेगी और उन पर किसी तरह का हमला नहीं किया जाएगा. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान यह भी स्वीकार करे कि उसने पहले जो कार्रवाई की, वह गलत थी. साथ ही यह भरोसा भी दे कि जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी समुद्री व्यापार मार्ग खुले रहेंगे और उन पर किसी तरह का शुल्क (टोल) नहीं लगाया जाएगा.

हमलों को समझौते का उल्लंघन मान रहा अमेरिका

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने पिछले महीने हुए समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) का उल्लंघन किया है. अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में अमेरिका को दो बार जवाबी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी.

ये भी पढ़ें : 'गिरफ्तार करें या मार दें या फिर भी लौटूंगी', शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का बड़ा ऐलान

ओमान में होगी अहम बैठक

तनाव के बीच शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में ईरानी और ओमानी अधिकारियों के बीच अहम बैठक होने वाली है. अमेरिका को उम्मीद है कि इस बैठक में ईरान  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराएगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी ओमान पहुंचेंगे. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह दौरा पिछले एक-दो महीनों से ओमान के साथ चल रही वार्ताओं का ही हिस्सा है. बातचीत का मुख्य फोकस  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और समुद्री जहाजों की सुरक्षा रहेगा.

क्यों अहम है  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है. वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. अमेरिका और ईरान के बीच यह जलमार्ग लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है. अमेरिका और इजरायल द्वारा फरवरी के अंत में शुरू किए गए सैन्य अभियान के जवाब में ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था. अब अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से इसकी सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की गारंटी दे, ताकि वैश्विक समुद्री व्यापार प्रभावित न हो.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump Strait Of Hormuz US Iran Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'होर्मुज को पूरी तरह खोले ईरान', ट्रंप ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- अगर जहाजों पर हमला हुआ तो.....
'होर्मुज को पूरी तरह खोले ईरान', ट्रंप ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- अगर जहाजों पर हमला हुआ तो.....
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप बोले- अगर मेरी हत्या होगी तो मैंने दे दिया आदेश, ईरान के साथ बम से फिर कैसा होगा सलूक
ट्रंप बोले- अगर मेरी हत्या होगी तो मैंने दे दिया आदेश, ईरान के साथ बम से फिर कैसा होगा सलूक
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget