अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी का आदेश दे दिया. चीन ने होर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना कदम करार दिया. अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य ईरान को इस बार सैन्य रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का है. समुद्री प्रतिबंधों को हटाने की वैश्विक अपीलों के बावजूद, यह नाकेबंदी अभी भी पूरी तरह से लागू है.

नाकेबंदी में 8 ईरानी जहाजों को यूएस ने रोका

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मजु में अमेरिकी नौसैनिक की नाकेबंदी के बाद से यूएस ने ईरान से जुड़े 8 ऑयल शिप को रोका, जिसमें से 7 को आगे बढ़ने नहीं दिया. अमेरिका की इस नाकेबंदी का मुख्य निशाना वे जहाज हैं जो ईरानी पोर्ट में एंट्री कर रहे हैं या वहां से बाहर निकल रहे हैं. वर्तमान में इजरायल ही एकमात्र ऐसा देश है जो ईरानी बंदरगाहों की ओर होने वाली जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के अमेरिका के इस निर्णय का समर्थन कर रहा है.

ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लगेंगे: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है और दावा किया कि यदि वह अभी पीछे हट जाएं तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे. यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा था कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने-जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है. साथ ही कहा गया कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है.

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है. मैं इसे लगभग समाप्ति के करीब मानता हूं. मुझे दिशा बदलनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपके पास ऐसा ईरान होता जिसके पास परमाणु हथियार होता. अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो आप वहां हर किसी को ‘सर’ कहकर संबोधित कर रहे होते और आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे.’

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