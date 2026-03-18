'PAK-चीन US के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा', अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान

अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान और चीन को यूएस के लिए खतरा बताया है. उन्होंने बुधवार (18 मार्च 2026) को कहा कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा पैदा करते हैं. उन्होंने चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया को उन देशों में रूप में भी नामित किया है, जो ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं जो अमेरिका को खतरे में डाल सकती हैं.

PAK-चीन US के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा: तुलसी गबार्ड

तुलसी गबार्ड ने कहा, 'खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तकनीक विकसित कर रहे हैं जो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम हो. इससे अमोरिका इन देशों की मारक क्षमता के दायरे में आ सकता है.' उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है.

सालों तक ड्रोन क्षमता मजबूत नहीं कर पाएगा ईरान: गबार्ड

सीनेट पैनल के सामने अपने संबोधन में तुलसी गबार्ड ने कहा कि अलग-अलग खुफिया इनपुट से पता चला है कि अमेरिका पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि ईरानी सत्ता अभी भी कायम है, लेकिन हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य अभियानों के बाद यह काफी कमजोर हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान की मौजूदा सत्ता बच भी जाती है तो उसे अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को फिर से मजबूत करने में सालों लग जाएंगें.

तुलसी गबार्ड ने इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमला करने के फैसले का बचाव किया. यह तब हुआ जब अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (NCTC) के प्रमुख जो केंट ने विरोध में इस्तीफा दे दिया. इस युद्ध को लेकर प्रशासन से यह पहला उच्च-स्तरीय इस्तीफा था. तुलसी गबार्ड ने अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति और कमांडर-इन-चीफ चुना है.

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