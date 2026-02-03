हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-India Trade Deal: US-इंडिया ट्रेड डील पर पूर्व अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा- 'दोनों देश करीब आएंगे, लेकिन ये मंजिल नहीं...'

US-India Trade Deal पर पूर्व अमेरिकी अधिकारी मार्क लिंसकॉट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्रंप की नीति, मोदी-ट्रंप बातचीत और भविष्य के बड़े व्यापार समझौते पर अपनी बात रखी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Feb 2026 12:40 PM (IST)
भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अमेरिका के पूर्व असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और वरिष्ठ व्यापार विशेषज्ञ मार्क लिंसकॉट ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए अहम कदम बताया है. उनके मुताबिक, इस डील का ऐलान काफी समय से लंबित था और आखिरकार इसका सामने आना राहत की बात है.

ANI को दिए इंटरव्यू में मार्क लिंसकॉट ने कहा कि जब उन्होंने इस व्यापार समझौते की खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि आखिरकार यह हो गया. उन्होंने माना कि इस समझौते को अंतिम रूप देने में अपेक्षा से ज्यादा समय लगा, लेकिन अब इसके घोषित होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी.

लंबे समय से चल रही थी भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत

लिंसकॉट के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच काफी समय से इस समझौते पर काम कर रहे थे. जुलाई 2024 तक दोनों देश कई मुद्दों पर काफी हद तक सहमति के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ अहम फैसलों के लिए राजनीतिक स्तर पर बातचीत जरूरी थी. उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े समझौतों में केवल अधिकारियों की बातचीत काफी नहीं होती, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की सीधी भागीदारी जरूरी होती है. यही वजह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई, तब जाकर इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिल सका.

ट्रंप की सख्त व्यापार नीति का भी दिखा असर

मार्क लिंसकॉट ने यह भी माना कि इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त और आक्रामक व्यापार नीति की भी अहम भूमिका रही. उनके अनुसार, ट्रंप की रणनीति ने कई देशों के साथ व्यापार बातचीत को तेज किया और भारत के साथ भी इसी तरह का काम किया. इसके बावजूद, लिंसकॉट का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच हमेशा यह भरोसा रहा है कि दोनों देश मिलकर आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं. दोनों अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतें और संभावनाएं एक-दूसरे को पूरक बनाती हैं.

दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को करीब लाएगा यह समझौता

पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत तेजी से आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है. ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता न केवल व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि निवेश और तकनीकी सहयोग को भी मजबूत करेगा. उनके मुताबिक, यह डील दोनों देशों को आर्थिक रूप से और करीब लाने में मदद करेगी और वैश्विक व्यापार संतुलन में भी इसका असर दिखेगा.

अभी खत्म नहीं हुआ काम, बड़े समझौते की जरूरत

हालांकि मार्क लिंसकॉट ने यह भी साफ किया कि यह समझौता अंतिम मंजिल नहीं है. उन्होंने कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका को एक व्यापक और मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में भी काम करना होगा. उन्होंने याद दिलाया कि फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्य में एक बड़े व्यापार समझौते पर काम करने की सहमति जताई थी. मौजूदा डील को उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

Published at : 03 Feb 2026 12:40 PM (IST)
