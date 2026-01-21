अमेरिका का जमीन हासिल करने का इतिहास काफी पुराना और विवादों से घिरा रहा है. पिछले लगभग 200 सालों में अमेरिका ने औसतन हर 30 साल में एक बड़ा इलाका अपने कब्जे में लिया है, जिसमें 1803 से शुरू होकर 1959 तक के 8 प्रमुख देशों पर कब्जे का जिक्र है.

जमीन कब्जाने का खतरनाक इतिहास

अमेरिका ने 1803 से अब तक 8 इलाकों को अपने भू-भाग में शामिल किया है. अगर औसत निकाला जाए तो हर 30 साल में एक इलाका कंट्रोल में आया. इसे 'जमीन कब्जाने का खतरनाक इतिहास' बताया जाता है. हाल के समय में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने की बात कई बार कही, जिससे यह चर्चा फिर से तेज हुई.

अमेरिका ने किन-किन इलाकों को हासिल किया?

1803 में लुइसियाना खरीद: अमेरिका ने फ्रांस से 15 मिलियन डॉलर (आज के समय में करीब 430 मिलियन डॉलर) में लगभग 53 करोड़ एकड़ जमीन खरीदी थी. नेपोलियन को कैरेबियन में हार और ब्रिटेन से खतरे की वजह से बेचना पड़ा. इससे अमेरिका का आकार दोगुना हो गया है.

अमेरिका ने फ्रांस से 15 मिलियन डॉलर (आज के समय में करीब 430 मिलियन डॉलर) में लगभग 53 करोड़ एकड़ जमीन खरीदी थी. नेपोलियन को कैरेबियन में हार और ब्रिटेन से खतरे की वजह से बेचना पड़ा. इससे अमेरिका का आकार दोगुना हो गया है. 1819 में स्पेन से लिया फ्लोरिडा: अमेरिका ने स्पेन से लिया था, जो पहले ब्रिटेन ने स्पेन को दिया था. 1810 में विरोध शुरू हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने इसे लुइसियाना का हिस्सा बताया. 1818 में जनरल एंड्र्यू जैक्सन ने स्पेनिश बंदरगाहों पर कब्जा किया. सैन्य दबाव से स्पेन ने ओनिस-एडम्स संधि के तहत फ्लोरिडा सौंप दिया.

अमेरिका ने स्पेन से लिया था, जो पहले ब्रिटेन ने स्पेन को दिया था. 1810 में विरोध शुरू हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने इसे लुइसियाना का हिस्सा बताया. 1818 में जनरल एंड्र्यू जैक्सन ने स्पेनिश बंदरगाहों पर कब्जा किया. सैन्य दबाव से स्पेन ने ओनिस-एडम्स संधि के तहत फ्लोरिडा सौंप दिया. 1845 में टेक्सास पर कब्जा: टेक्सास 1836 में मेक्सिको से अलग होकर आजाद हुआ था. वहां के लोगों ने अमेरिका में शामिल होने के लिए वोट किया. कोई औपचारिक संधि नहीं हुई, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त प्रस्ताव पास कर टेक्सास को शामिल किया.

टेक्सास 1836 में मेक्सिको से अलग होकर आजाद हुआ था. वहां के लोगों ने अमेरिका में शामिल होने के लिए वोट किया. कोई औपचारिक संधि नहीं हुई, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त प्रस्ताव पास कर टेक्सास को शामिल किया. 1846 में ओरेगन पर स्पेन ने दावा छोड़ा: स्पेन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के बीच विवाद था. स्पेन ने 1819 में दावा छोड़ा. अमेरिका ने रूस के व्यापार एकाधिकार को चुनौती दी. ओरेगन संधि से ब्रिटेन के साथ सीमा तय हुई और इलाका अमेरिका को मिला.

स्पेन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के बीच विवाद था. स्पेन ने 1819 में दावा छोड़ा. अमेरिका ने रूस के व्यापार एकाधिकार को चुनौती दी. ओरेगन संधि से ब्रिटेन के साथ सीमा तय हुई और इलाका अमेरिका को मिला. 1854 में गैड्सडेन खरीदा: मेक्सिको से 10 मिलियन डॉलर में 29,670 स्क्वायर मील जमीन खरीदी थी. आज यह एरिजोना और न्यू मैक्सिको का हिस्सा है. अमेरिका इसे दक्षिणी रेल मार्ग के लिए इस्तेमाल कर रहा है.

मेक्सिको से 10 मिलियन डॉलर में 29,670 स्क्वायर मील जमीन खरीदी थी. आज यह एरिजोना और न्यू मैक्सिको का हिस्सा है. अमेरिका इसे दक्षिणी रेल मार्ग के लिए इस्तेमाल कर रहा है. 1867 में अलास्का की खरीददारी: रूस से 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था. रूस को जनसंख्या कम, आर्थिक समस्या और क्रीमियन युद्ध में हार की वजह से बेचना पड़ा था. दुनियाभर में शुरू में इस डील का मजाक उड़ाया गया, लेकिन सोने की खोज और वर्ल्ड वॉर 2 में रणनीतिक महत्व से फायदा हुआ. 1959 में अलास्का राज्य बन गया था.

रूस से 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था. रूस को जनसंख्या कम, आर्थिक समस्या और क्रीमियन युद्ध में हार की वजह से बेचना पड़ा था. दुनियाभर में शुरू में इस डील का मजाक उड़ाया गया, लेकिन सोने की खोज और वर्ल्ड वॉर 2 में रणनीतिक महत्व से फायदा हुआ. 1959 में अलास्का राज्य बन गया था. 1917 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स खरीदा: अमेरिका ने इसे डेनमार्क से 25 मिलियन डॉलर में खरीदा था. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कैरेबियन में सुरक्षा और पनामा कैनाल को जर्मनी से बचाने के लिए यह डील हुई थी.

अमेरिका ने इसे डेनमार्क से 25 मिलियन डॉलर में खरीदा था. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कैरेबियन में सुरक्षा और पनामा कैनाल को जर्मनी से बचाने के लिए यह डील हुई थी. 1959 में हवाई पर कंट्रोल किया: 1893 में अमेरिकी समर्थकों और मरीन सैनिकों ने हवाई की रानी लिलिउओकलानी को हटाया और राजशाही खत्म की थी. 1898 में कांग्रेस ने विलय का प्रस्ताव पास किया. 21 अगस्त 1959 को हवाई को 50वां राज्य बनाया गया था.

यह 8 प्रमुख घटनाएं हैं, जो 1803 से 1959 तक फैली हैं. औसतन हर 30 साल में एक बड़ा विस्तार हुआ. अमेरिका ने यह कब्जा खरीद, सैन्य दबाव, संधि या विलय के जरिए किया. यह अमेरिकी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन कई मामलों में स्थानीय लोगों या अन्य देशों के दबाव का जिक्र होता है.