US में हवाई यात्रा ठप! शटडाउन के बीच 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, 40 एयरपोर्ट्स पर संकट

US में हवाई यात्रा ठप! शटडाउन के बीच 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, 40 एयरपोर्ट्स पर संकट

अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं. FAA ने 40 एयरपोर्ट्स पर 4% फ्लाइट कट लागू किया. शटडाउन जारी रहा तो असर 10% तक बढ़ेगा.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 08 Nov 2025 06:41 AM (IST)
अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) का सीधा असर अब देश की हवाई सेवाओं पर पड़ने लगा है. शुक्रवार सुबह तक 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जो गुरुवार की तुलना में चार गुना अधिक हैं. इस संकट के बीच, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने देश के 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस में 4% कटौती का आदेश दिया है, जिसमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और सैन डिएगो जैसे प्रमुख हब शामिल हैं.

FAA का यह आदेश शुक्रवार से लागू हो गया है और अगर शटडाउन लंबा खिंचता है, तो अगले हफ्ते तक यह कटौती 10% तक बढ़ सकती है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइनों ने संभावित अव्यवस्था से बचने के लिए पहले ही सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं.

FAA और अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया

अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी (Sean Duffy) ने बुधवार को कहा, “यह कदम अस्थायी रूप से उड़ानों की संख्या घटाएगा, लेकिन हम इसे एयरलाइंस के साथ मिलकर नियंत्रित तरीके से लागू करेंगे.” वहीं FAA ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन जारी रहा तो प्रतिदिन 4,000 तक उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि कई एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं.

कहां और कब लागू होंगे फ्लाइट कट्स

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि उड़ानें मुख्य रूप से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच प्रभावित होंगी. शुरुआती चरण में 4% उड़ानें कम की जाएंगी, जो अगले सप्ताह 10% तक बढ़ाई जा सकती हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को इस नियम से फिलहाल छूट दी गई है.

किन एयरलाइंस पर सबसे ज्यादा असर

विश्लेषक शीला कह्याओग्लू (Sheila Kahyaoglu) के अनुसार, अमेरिका की चार बड़ी एयरलाइंस- American Airlines, Delta, United और Southwest नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी. FlightAware वेबसाइट के अनुसार, शुक्रवार सुबह 4:30 बजे तक 800 उड़ानें रद्द की जा चुकी थीं, जबकि गुरुवार को यह संख्या केवल 201 थी. एयरलाइनों ने कहा है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें पूरा रिफंड (Full Refund) दिया जाएगा.

आगे क्या हो सकता है?

FAA अधिकारियों का कहना है कि अगर सरकारी शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ, तो हवाई यातायात प्रबंधन पर भारी दबाव बढ़ जाएगा. स्टाफ की कमी के कारण सुरक्षा और टाइमिंग दोनों प्रभावित हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति इसी तरह बनी रही, तो थैंक्सगिविंग ट्रैवल सीजन के दौरान यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Published at : 08 Nov 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
US Government Shutdown US Flight Cancellations FAA Flight Cuts
