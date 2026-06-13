अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) तुलसी गबार्ड ने दावा किया है कि अमेरिका ने पिछले कई वर्षों में दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक बायोलैब्स को फंडिंग दी थी. हाल ही में सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने कहा कि इन लैब्स में कई खतरनाक और तेजी से फैलने वाले वायरस और रोगजनकों पर रिसर्च की गई, जिनमें कथित तौर पर 'गेन-ऑफ-फंक्शन' रिसर्च भी शामिल थी.

30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक लैब्स को मिली थी अमेरिकी फंडिंग

ODNI के बयान के मुताबिक, अमेरिका ने 30 से अधिक देशों में 120 से ज्यादा बायोलैब्स को वित्तीय सहायता दी थी. इन प्रयोगशालाओं में कई ऐसी रिसर्च हुईं जिनमें बेहद खतरनाक और संक्रामक रोगजनकों का इस्तेमाल किया गया. तुलसी गबार्ड ने कहा कि इन गतिविधियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं थी, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है.