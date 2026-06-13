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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों को की बायोलैब्स की फंडिंग, कुर्सी छोड़ने से पहले FBI डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बड़ा दावा

अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों को की बायोलैब्स की फंडिंग, कुर्सी छोड़ने से पहले FBI डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बड़ा दावा

तुलसी गबार्ड ने कहा कि इन गतिविधियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं थी, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 07:04 AM (IST)
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अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) तुलसी गबार्ड ने दावा किया है कि अमेरिका ने पिछले कई वर्षों में दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक बायोलैब्स को फंडिंग दी थी. हाल ही में सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने कहा कि इन लैब्स में कई खतरनाक और तेजी से फैलने वाले वायरस और रोगजनकों पर रिसर्च की गई, जिनमें कथित तौर पर 'गेन-ऑफ-फंक्शन' रिसर्च भी शामिल थी.

30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक लैब्स को मिली थी अमेरिकी फंडिंग
ODNI के बयान के मुताबिक, अमेरिका ने 30 से अधिक देशों में 120 से ज्यादा बायोलैब्स को वित्तीय सहायता दी थी. इन प्रयोगशालाओं में कई ऐसी रिसर्च हुईं जिनमें बेहद खतरनाक और संक्रामक रोगजनकों का इस्तेमाल किया गया. तुलसी गबार्ड ने कहा कि इन गतिविधियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं थी, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है.

Published at : 13 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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