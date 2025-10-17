अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर संघीय ग्रैंड जूरी ने गोपनीय दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग से संबंधित आरोप लगाए हैं. अभियोग में उन पर अपनी किताब में संभावित उपयोग के लिए संवेदनशील जानकारी अपने 2 रिश्तेदारों के साथ साझा करने के आरोप हैं. रॉयटर्स के अनुसार, अभियोग में जिन रिश्तेदारों का जिक्र किया गया है वो बोल्टन की पत्नी और बेटी मानी जा रही हैं.

अभियोजकों का आरोप है कि बोल्टन ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपनी बैठकों, विदेशी नेताओं के साथ चर्चा और खुफिया ब्रीफिंग से प्राप्त जानकारी वाले ई-मेल भेजे थे. इनमें कथित तौर पर गोपनीय प्रकृति के नोट्स भी शामिल थे.

बोल्टन पर क्या आरोप लगाए गए

अभियोग में आगे कहा गया है कि बोल्टन और उनके रिश्तेदारों ने कुछ सामग्री को एक बुक प्रोजेक्ट में शामिल करने पर चर्चा की थी. बोल्टन ने कथित तौर पर अपनी बातचीत में दोनों को अपना संपादक बताया था. अभियोग के मुताबिक बोल्टन ने लिखा है कि (पुस्तक प्रकाशक) से बात कर रहा हूं क्योंकि उन्हें पहले इनकार करने का अधिकार है.

अपने बचाव में क्या बोले पूर्व एनएसए

आरोपों के जवाब में बोल्टन ने बयान जारी कर अपने रिकॉर्ड का बचाव किया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया. बोल्टन ने कहा कि चार दशकों तक मैंने अपना जीवन अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित किया है. मैं उन लक्ष्यों से कभी समझौता नहीं करूंगा.

यह मामला अगस्त में तब सामने आया जब संघीय जांच के तहत एफबीआई ने बोल्टन के मैरीलैंड स्थित घर और वॉशिंगटन डीसी स्थित उनके कार्यालय की तलाशी ली. अदालती दस्तावेजों के मुताबिक एजेंटों ने कथित तौर पर कई गोपनीय, और गुप्त चिह्नित फाइलें जब्त कीं. जिनमें सामूहिक विनाश के हथियारों, और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन से संबंधित जानकारी थी. अनसील्ड वारंट से यह भी पता चला कि जांचकर्ता लंबे समय से इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि क्या बोल्टन ने पद छोड़ने के बाद भी अवैध रूप से गोपनीय दस्तावेज़ अपने पास रखे थे.

बोल्टन पर लगे आरोपों को लेकर ट्रंप का बयान

बोल्टन पर अभियोग के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप हैरान दिखे. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह बुरे इंसान हैं. 2019 में बोल्टन के व्हाइट हाउस से जाने के बाद से ट्रंप और बोल्टन के बीच लंबा झगड़ा चल रहा है. जॉन बोल्टन के एक वकील ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कोई भी जानकारी गैरकानूनी तरीके से साझा या संग्रहीत नहीं की.

