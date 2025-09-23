हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा

'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा

US H-1B Visa Fee Hike: पूर्व राजदूत टिम रोमर के अनुसार, ट्रंप प्रशासन का भारतीयों पर प्रस्तावित भारी H-1B वीजा शुल्क भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद फिर से बातचीत का मुद्दा बन सकता है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 23 Sep 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के पूर्व राजदूत टिम रोमर ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीयों पर नया और भारी-भरकम H-1B वीजा शुल्क लगाने की योजना, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद एक बार फिर बातचीत का मुद्दा बन सकती है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम आव्रजन पर सख्ती के बीच आया है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों और कुशल पेशेवरों पर गहरा असर पड़ेगा. पहले से ही अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है और अब प्रस्तावित 1 लाख डॉलर वीजा शुल्क भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए अमेरिकी सपने को मुश्किल बना सकता है. हालांकि भारत फिलहाल इस फैसले के असर का अध्ययन कर रहा है.

NDTV से बातचीत में रोमर ने स्वीकार किया कि यह कदम दोनों देशों के रिश्तों में बाधा डाल सकता है, लेकिन उम्मीद जताई कि व्यापार वार्ता आगे बढ़ने के बाद वीजा मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि अदालत या अमेरिकी कांग्रेस इस फैसले पर रोक लगा दे, क्योंकि H-1B वीजा की संख्या तय करने का अधिकार कांग्रेस का है.

रोमर ने कही ये बड़ी बात

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय छात्रों और पेशेवरों को H-1B वीजा देना अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है. ये छात्र पीएचडी और नौकरियां हासिल कर अमेरिका में नई कंपनियां शुरू करते हैं, जिन्हें 'यूनिकॉर्न्स' कहा जाता है और यह सैकड़ों-हजारों नौकरियों का सृजन करती हैं.

एक अध्ययन का हवाला देते हुए रोमर ने कहा कि करीब 25% नई टेक्नोलॉजी नौकरियां उन्हीं भारतीय मूल के छात्रों द्वारा बनाई जाती हैं, जो बाद में CEO बनते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं.

भारत भी इस पहलू पर जोर देता रहा है कि H-1B वीजा धारक दोनों देशों के बीच नवाचार, तकनीकी विकास और लोगों से लोगों के संबंधों को मजबूत करते हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि नीतियों का मूल्यांकन परस्पर लाभों को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन के बीच जयशंकर और मार्को रुबियो की मुलाकात, जानें H-1B वीजा समेत किन मुद्दों पर हुई बात

Published at : 23 Sep 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US India Relations DONALD Trump H-1B Visa Fee Tim Roemer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
स्पोर्ट्स
INDIA vs PAKISTAN: 24 घंटे में डबल झटका! पहले क्रिकेट और फिर फुटबॉल में भी हुई पाकिस्तान की बेइज्जती
24 घंटे बाद फिर हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच, इस बार कौन जीता, जान लीजिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
स्पोर्ट्स
INDIA vs PAKISTAN: 24 घंटे में डबल झटका! पहले क्रिकेट और फिर फुटबॉल में भी हुई पाकिस्तान की बेइज्जती
24 घंटे बाद फिर हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच, इस बार कौन जीता, जान लीजिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
मध्य प्रदेश
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget