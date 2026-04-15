ईरान से तेल खरीद को लेकर चीन पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है. अमेरिकी वित्त मंत्री का कहना है कि चीन ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा. बेसेंट ने कहा कि नाकाबंदी यह तय करेगी कि किसी भी चीनी या अन्य जहाज को स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति न दी जाए. बेसेंट ने कहा, 'इसलिए वे अपना तेल नहीं ले पाएंगे, वे तेल ले सकते हैं, लेकिन ईरानी तेल नहीं.'

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को कहा कि मिडिल ईस्ट जंग के दौरान चीन एक अविश्वसनीय वैश्विक भागीदार रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने तेल की आपूर्ति को जमा किया और कुछ वस्तुओं के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया. बेसेंट के मुताबिक, चीन का यह व्यवहार वैसा ही है जैसा उसने COVID-19 महामारी के दौरान मेडिकल से जुड़ी चीजों के साथ किया था.

चीन की कार्रवाई की आलोचना

बेसेंट ने ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान चीन की कार्रवाइयों की आलोचना की, जिसके कारण तेल की कीमतें 50 प्रतिशत तक बढ़ गईं और सप्लाई चेन बाधित हो गई. उन्होंने कहा, 'चीन पिछले पांच वर्षों में तीन बार एक अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार साबित हुआ है. एक बार कोविड के दौरान, जब उन्होंने मेडिकल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज किया, और दूसरी बार अर्थ मिनरल्स के मामले में. जब उन्होंने इसके निर्यात पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी.'