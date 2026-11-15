होर्मुज में अमेरिका की 'घेराबंदी', F-16 फाइटर जेट तैनात, ईरान को सीधी चुनौती

मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अमेरिकी वायु सेना के F-16 लड़ाकू विमान लगातार समुद्री इलाकों में गश्त लगाते रहते हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 1.7 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल ट्रांसपोर्ट किया है.

सोशल मीडिया पर CENTCOM ने 14 नवंबर को F-16 विमानों की गश्त की तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान लगातार के बीच लगातार तनाव बना हुआ है. ये एक ऐसी जगह है, जहां दुनिया के 20 फीसदी तेल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है.

U.S. Air Force F-16 fighter jets patrol over regional waters in the Middle East. More than 1.7 billion barrels of crude oil have been shipped through the Strait of Hormuz by Gulf partners with U.S. protection. https://t.co/S4wd1hk4Uw — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 14, 2026

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्यों इतना बवाल?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वॉटर रूट में से एक है. हालांकि यह ईरान और ओमान के बीच एक संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया की एक बड़ी मात्रा में तेल और LNG गैस की सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है. यही कारण है कि ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े तनावों के परिणाम मध्य पूर्व से कहीं आगे तक जाते हैं. कोई भी ऐसा सैन्य टकराव जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाले शिपिंग के लिए खतरा बने, वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है, तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डाल सकता है और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पैदा कर सकता है.

कौन करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस्तेमाल?

मुख्य बात यह है कि मिडिल ईस्ट के हर संघर्ष का मूल कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं है. यह एक ऐसा पॉइंट है, जो किसी क्षेत्रीय सैन्य टकराव को वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संकट में बदल सकता है. मौजूदा युद्ध से पहले, दुनिया के कुल तेल और पेट्रोलियम तरल पदार्थों की खपत का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता था. ग्लोबल LNG व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से कतर से होने वाला गैस निर्यात भी इसी पर निर्भर था. इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्य रूप से सऊदी अरब,इराक,कुवैत,कतर,संयुक्त अरब अमीरात और ईरान करते है.