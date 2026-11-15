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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज में अमेरिका की 'घेराबंदी', F-16 फाइटर जेट तैनात, ईरान को सीधी चुनौती

होर्मुज में अमेरिका की 'घेराबंदी', F-16 फाइटर जेट तैनात, ईरान को सीधी चुनौती

अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान मध्य पूर्व के समुद्री इलाकों में गश्त कर रहे हैं. CENTCOM के अनुसार, अमेरिकी सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 1.7 अरब बैरल से अधिक कच्चा तेल गुजरा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अमेरिकी वायु सेना के F-16 लड़ाकू विमान लगातार समुद्री इलाकों में गश्त लगाते रहते हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 1.7 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल ट्रांसपोर्ट किया है.

सोशल मीडिया पर CENTCOM ने 14 नवंबर को F-16 विमानों की गश्त की तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान लगातार के बीच लगातार तनाव बना हुआ है. ये एक ऐसी जगह है, जहां दुनिया के 20 फीसदी तेल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्यों इतना बवाल?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वॉटर रूट में से एक है. हालांकि यह ईरान और ओमान के बीच एक संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया की एक बड़ी मात्रा में तेल और LNG गैस की सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है. यही कारण है कि ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े तनावों के परिणाम मध्य पूर्व से कहीं आगे तक जाते हैं. कोई भी ऐसा सैन्य टकराव जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाले शिपिंग के लिए खतरा बने, वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है, तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डाल सकता है और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पैदा कर सकता है.

कौन करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस्तेमाल?

मुख्य बात यह है कि मिडिल ईस्ट के हर संघर्ष का मूल कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं है. यह एक ऐसा पॉइंट है, जो किसी क्षेत्रीय सैन्य टकराव को वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संकट में बदल सकता है. मौजूदा युद्ध से पहले, दुनिया के कुल तेल और पेट्रोलियम तरल पदार्थों की खपत का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता था. ग्लोबल LNG व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से कतर से होने वाला गैस निर्यात भी इसी पर निर्भर था. इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्य रूप से सऊदी अरब,इराक,कुवैत,कतर,संयुक्त अरब अमीरात और ईरान करते है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Nov 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
US Middle East  US Strait Of Hormuz
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