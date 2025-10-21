भारत से दूरियां बढ़ाने और पाकिस्तान के करीब जाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति की यूएस एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने जमकर आलोचना की है. उन्होंने भारत को संप्रभु, स्वावलंबी और लोकतांत्रिक देश बताया, जबकि पाकिस्तान की नीतियों को हमेशा बाहरी शक्तियों से प्रभावित होने की बात कही है. फरीद जकारिया का कहना है कि तीन दशकों में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते बने, उसे ट्रंप ने बर्बाद कर दिया है.

फरीद जकारिया अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं. सीएनएन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों की दशकों पुरानी सावधानीपूर्वक बनाई गई नीति को भारी नुकसान पहुंचाया है.

फरीद ने कहा, 'भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को आर्थिक और सैन्य रूप से संतुलित कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ 30 साल की धैर्यपूर्ण कूटनीति को उलट दिया है. पाकिस्तान को खुश करके ट्रंप ने बिना किसी वास्तविक लाभ के भारत को नाराज कर दिया है.' उन्होंने कहा कि चीन के हथियार पर निर्भर पाकिस्तान की बार-बार और सार्वजनिक तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निराश कर दिया है.

फरीद जकारिया का यह भी कहना है कि ट्रंप के ये फैसले न सिर्फ भारत को नाराज करने वाले हैं, बल्कि इनसे अमेरिका को भी कोई रणनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप की तारीफ करना ओलंपिक खेल होता तो पाकिस्तान जरूर विजेता होता.

फरीद जकारिया का कहना है कि ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान को गले लगाया है, वो इस बात का संकेत था कि वॉशिंगटन ने साउथ एशिया में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का संतुलन खो दिया है. फरीद जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान की सरकारें हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर शक्तिशाली देशों की ओर झुकती रही हैं, जबकि भारत ने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी नीतियों को अक्सर बाहरी शक्तियों के प्रभाव में तय किया है.

फरीद जकारिया ने कहा कि तीन दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्ते धीरे-धीरे विश्वास, सहयोग और साझा रणनीतिक हितों के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजिकल सहयोग हो या इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की साझा कोशिश हो, लेकिन ट्रंप के दौर में यह सब बदल गया है.