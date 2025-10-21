हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना

'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना

फरीद जकारिया ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करना ओलंपिक गेम होता तो उसका विनर निश्चितरूप से पाकिस्तान ही होता.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 21 Oct 2025 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारत से दूरियां बढ़ाने और पाकिस्तान के करीब जाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति की यूएस एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने जमकर आलोचना की है. उन्होंने भारत को संप्रभु, स्वावलंबी और लोकतांत्रिक देश बताया, जबकि पाकिस्तान की नीतियों को हमेशा बाहरी शक्तियों से प्रभावित होने की बात कही है. फरीद जकारिया का कहना है कि तीन दशकों में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते बने, उसे ट्रंप ने बर्बाद कर दिया है. 

फरीद जकारिया अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं. सीएनएन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों की दशकों पुरानी सावधानीपूर्वक बनाई गई नीति को भारी नुकसान पहुंचाया है. 

फरीद ने कहा, 'भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को आर्थिक और सैन्य रूप से संतुलित कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ 30 साल की धैर्यपूर्ण कूटनीति को उलट दिया है. पाकिस्तान को खुश करके ट्रंप ने बिना किसी वास्तविक लाभ के भारत को नाराज कर दिया है.' उन्होंने कहा कि चीन के हथियार पर निर्भर पाकिस्तान की बार-बार और सार्वजनिक तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निराश कर दिया है.

फरीद जकारिया का यह भी कहना है कि ट्रंप के ये फैसले न सिर्फ भारत को नाराज करने वाले हैं, बल्कि इनसे अमेरिका को भी कोई रणनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप की तारीफ करना ओलंपिक खेल होता तो पाकिस्तान जरूर विजेता होता.

फरीद जकारिया का कहना है कि ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान को गले लगाया है, वो इस बात का संकेत था कि वॉशिंगटन ने साउथ एशिया में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का संतुलन खो दिया है. फरीद जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान की सरकारें हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर शक्तिशाली देशों की ओर झुकती रही हैं, जबकि भारत ने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी नीतियों को अक्सर बाहरी शक्तियों के प्रभाव में तय किया है.

फरीद जकारिया ने कहा कि तीन दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्ते धीरे-धीरे विश्वास, सहयोग और साझा रणनीतिक हितों के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजिकल सहयोग हो या इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की साझा कोशिश हो, लेकिन ट्रंप के दौर में यह सब बदल गया है. 

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 04:15 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA CHINA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
Sanae Takaichi Japan PM: एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget