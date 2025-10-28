हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री

'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री

US ex Commerce Secretary Gina Raimondo: रायमोंडो ने कहा, 'मेरी नजर में ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अपने सभी सहयोगियों को नाराज करना.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 28 Oct 2025 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की पूर्व वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और अपने अन्य वैश्विक सहयोगियों के साथ बड़ी गलती कर रहा है. रायमोंडो ने कहा कि 'अमेरिका फर्स्ट' एक बात है, लेकिन 'अमेरिका अकेला' जैसी नीति विनाशकारी है. रायमोंडो हार्वर्ड केनेडी स्कूल के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स में बोल रही थीं. उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा अमेरिकी रुख से देश अपने महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदारों से दूरी बना रहा है.

रायमोंडो ने कहा, 'मेरी नजर में ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अपने सभी सहयोगियों को नाराज करना. यूरोप और जापान जैसे देशों के साथ अच्छे रिश्ते के बिना अमेरिका कमजोर बनता जा रहा है.' उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कूटनीति के लिए मजबूत साझेदारी जरूरी है, न कि एकतरफा नीतियां.

भारत के साथ रिश्ते सुधारने की जरूरत
रायमोंडो ने विशेष रूप से भारत का जिक्र करते हुए कहा, 'हम भारत के साथ बड़ी गलती कर रहे हैं. हमें भारत और यूरोप जैसे देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने की जरूरत है.' उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने के करीब हैं. दोनों देशों के बीच अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब समझौते की कानूनी भाषा पर काम चल रहा है.

टैरिफ विवाद और कुछ मुद्दे अब भी बाकी
हालांकि, 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. अमेरिका ने अगस्त में भारत पर ये टैरिफ लगाए थे, जिनमें से आधे रूस से ऊर्जा खरीदने की सजा के तौर पर हैं. इस कारण सितंबर में भारत के अमेरिकी निर्यात में 12% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुल निर्यात 6.74% बढ़ा. एक अधिकारी ने बताया कि 'वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है. अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब केवल कुछ तकनीकी मतभेद बाकी हैं.'

उन्होंने कहा कि गैर-शुल्क बाधाओं से जुड़े कुछ मसले अब भी हल होने बाकी हैं. भारत को उम्मीद है कि यूएस ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लगाए गए शुल्कों - जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्युमिनियम पर टैक्स  को इस नए समझौते में सुलझा लिया जाएगा.

Published at : 28 Oct 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
USA Donald Trump INDIA Trump Tariff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
यूटिलिटी
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
हेल्थ
Pancreas warning signs: आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget