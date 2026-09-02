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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'एक दिन में 1.7 करोड़ बैरल तेल होर्मुज से गुजरा', अमेरिका ने किया दावा

'एक दिन में 1.7 करोड़ बैरल तेल होर्मुज से गुजरा', अमेरिका ने किया दावा

अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि सोमवार, 31 अगस्त को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से 17 मिलियन बैरल तेल गुजरा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Sep 2026 11:17 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों ही देश एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि सोमवार, 31 अगस्त को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से 17 मिलियन बैरल तेल गुजरा. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी आज यही दावा किया.

40 जहाज बाहर-अंदर निकले
Axios के बराक राविड ने अलग से रिपोर्ट दी कि एक U.S. अधिकारी ने बताया कि मंगलवार, 1 सितंबर को लगभग 40 जहाज इस जलडमरूमध्य से अंदर और बाहर गए, जिनमें लाखों बैरल तेल लदा हुआ था.  साथ में दिया गया Kpler डैशबोर्ड अगस्त में एक्सपोर्ट में भारी गिरावट दिखाता है: खाड़ी क्षेत्र से कुल एक्सपोर्ट का पिछले सात दिनों का औसत लगभग 9–10 मिलियन बैरल प्रतिदिन है. इसमें होर्मुज से गुज़रने वाले जहाजों के अलावा फुजैराह और ओमान से होने वाले सभी लिक्विड और लोडिंग भी शामिल हैं.

Kpler अपने नए आंकड़ों को शुरुआती बताता है और कहता है कि इनमें बाद में बढ़ोतरी हो सकती है. ये आंकड़े कम एक्सपोर्ट को दिखाते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र के साप्ताहिक औसत से एक खास दिन के बारे में U.S. के दावे की सीधे तौर पर पुष्टि या खंडन नहीं किया जा सकता है.

बता दें कुछ समय पहले क्रिस राइट ने बताया था कि अमेरिकी सेना और खाड़ी देशों के सहयोग से होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर जाने वाले तेल की 7 दिन की औसत आपूर्ति करीब 90 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा क्षेत्र में हाल ही में अपग्रेड की गई पाइपलाइनों और निर्यात सुविधाओं के जरिए 50 से 70 लाख बैरल प्रतिदिन अतिरिक्त तेल बाहर भेजा जा रहा है.

अमेरिका-ईरान कर रहे हमले

अमेरिका ने मंगलवार को ईरान पर हमला किया था. जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहा कि जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz - होर्मुज जलमार्ग) पर अब लगभग पूरी तरह अमेरिका का कब्जा हो चुका है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाबंदियों और हमलों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रही है. ईरान ने बुधवार को अमेरिका पर हमला करके करारा जवाब दिया है.

ये भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ का कहर: मौतों का आंकड़ा 1,127 पार, 4,858 लापता

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
US  US Chris Wright Straits Of Hormuz
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