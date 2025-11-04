अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (3 नवंबर) को चेतावनी दी कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीतते हैं तो वे शहर के लिए फेडरल फंड्स पर रोक लगा देंगे. ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में न्यूयॉर्क आर्थिक तबाही की ओर बढ़ जाएगा.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा, “अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरन ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो मैं फेडरल फंडिंग बहुत ही सीमित रखूंगा. इस शहर के पास सफलता या अस्तित्व की कोई संभावना नहीं बचेगी.” उन्होंने कहा कि वे अच्छे पैसे को बुरे में नहीं झोंकना चाहते और ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क पूरी तरह सामाजिक और आर्थिक संकट में फंस जाएगा. ट्रंप ने कहा कि उनका दायित्व पूरे देश को संभालना है और वे किसी भी हालत में शहर की तबाही के गवाह नहीं बनना चाहते.

ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ममदानी के बजाय किसी सफल डेमोक्रेट को देखना पसंद करेंगे और इसके लिए उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्युओमो का नाम सुझाया. उन्होंने कहा, “चाहे आप क्युओमो को पसंद करें या नहीं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है. आपको उनके लिए वोट करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे शानदार काम करेंगे.”

रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा कि स्लिवा को वोट देना ममदानी को वोट देने जैसा है और मजाक में जोड़ा कि स्लिवा बिना बेरेट (टोपी) के ज्यादा अच्छे दिखते हैं. ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया है. यह मुकाबला शहर की नीतियों, पुलिसिंग, और फेडरल सहायता को लेकर गहराई तक बंटे विचारों को उजागर कर रहा है.

