हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वन्यूयॉर्क मेयर चुनाव से पहले घमासान! जोहरान ममदानी का विरोध कर रहे ट्रंप, जानें क्यों फंड रोकने की दी धमकी

न्यूयॉर्क मेयर चुनाव से पहले घमासान! जोहरान ममदानी का विरोध कर रहे ट्रंप, जानें क्यों फंड रोकने की दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जोहरन ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो फेडरल फंड्स घटा देंगे. ममदानी को ‘कम्युनिस्ट’ बताते हुए ट्रंप ने शहर को आर्थिक तबाही की ओर बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 04 Nov 2025 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (3 नवंबर) को चेतावनी दी कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीतते हैं तो वे शहर के लिए फेडरल फंड्स पर रोक लगा देंगे. ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में न्यूयॉर्क आर्थिक तबाही की ओर बढ़ जाएगा.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा,  “अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरन ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो मैं फेडरल फंडिंग बहुत ही सीमित रखूंगा. इस शहर के पास सफलता या अस्तित्व की कोई संभावना नहीं बचेगी.” उन्होंने कहा कि वे अच्छे पैसे को बुरे में नहीं झोंकना चाहते और ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क पूरी तरह सामाजिक और आर्थिक संकट में फंस जाएगा. ट्रंप ने कहा कि उनका दायित्व पूरे देश को संभालना है और वे किसी भी हालत में शहर की तबाही के गवाह नहीं बनना चाहते.

ट्रंप ने दे दिया ये बड़ा बयान

ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ममदानी के बजाय किसी सफल डेमोक्रेट को देखना पसंद करेंगे और इसके लिए उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्युओमो का नाम सुझाया. उन्होंने कहा, “चाहे आप क्युओमो को पसंद करें या नहीं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है. आपको उनके लिए वोट करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे शानदार काम करेंगे.”

रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा पर कसा तंज

रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा कि स्लिवा को वोट देना ममदानी को वोट देने जैसा है और मजाक में जोड़ा कि स्लिवा बिना बेरेट (टोपी) के ज्यादा अच्छे दिखते हैं. ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया है. यह मुकाबला शहर की नीतियों, पुलिसिंग, और फेडरल सहायता को लेकर गहराई तक बंटे विचारों को उजागर कर रहा है.

ये भी पढ़ें-

सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे

Published at : 04 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Zohran Mamdani New York Mayor Breaking News Abp News DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget