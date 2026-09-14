ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'एशिया की बादशाहत, भारत दुनिया की...', BRICS के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी

'एशिया की बादशाहत, भारत दुनिया की...', BRICS के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका के जाने-माने अर्थशास्त्री जेफ्री ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र धीरे-धीरे फिर से एशिया की ओर लौट रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर एक तरफ दुनिया हैरान है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के जाने-माने अर्थशास्त्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफ्री सैक्स (Jeffrey Sachs) ने बड़ा दावा किया है. उनके मुताबिक आने वाले दशकों में भारत- चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन सकते हैं. इस बदलाव से वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र एक बार फिर दक्षिण एशिया की ओर लौट सकता है.

एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जेफरी ने कहा कि भारत और चीन के बीच बेहतर सहयोग दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जा सकता है, जहां किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा. उनके मुताबिक अगले 25 साल से भी कम समय में भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो सकते हैं. ऐसा होने पर अमेरिका तीसरे पायदान पर घिसक सकता है. 

भारत की ताकत का लोहा माना 
जेफ्री के मुताबिक इस सदी के किसी भी चरण में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है. उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी और चीन में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम होने को भी इस बदलाव का एक अहम कारण माना है. उनके मुताबिक भारत की तेज ग्रोथ आने वाले समय में देश की वैश्विक स्थिति को और मजबूत कर सकती है.

चीन को भी मिलेगा फायदा
भारत-चीन संबंधों पर अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर नई दिल्ली और बीजिंग आर्थिक स्तर पर सहयोग बढ़ाते हैं तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा. व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक सप्लाई चेन में सहयोग से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को फायदा मिल सकता है. उनका कहना है कि चीन के लिए भी भारत की आर्थिक सफलता फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे दुनिया में शक्ति का संतुलन अधिक बहुध्रुवीय बन सकता है.

फिर से एशिया बनेगा दुनिया का शक्ति केंद्र
जेफ्री के मुताबिक BRICS वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी रखता है और दुनिया में शक्ति के संतुलन को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है. उनका मानना है कि अब अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन चुके हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र धीरे-धीरे फिर से एशिया की ओर लौट रहा है. इतिहास में लंबे समय तक एशिया आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है.

ये भी पढ़ें

3 दिन, 15 द्विपक्षीय बैठकें, दिल्ली ब्रिक्स में दिखा पीएम मोदी की कूटनीति का दम

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
US INDIA CHINA Jeffrey Sachs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
विश्व
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
विश्व
नेतन्याहू के बालों और मेकअप पर करोड़ों खर्च, इजरायली PM ने खूब बहाया पैसा
नेतन्याहू के बालों और मेकअप पर करोड़ों खर्च, इजरायली PM ने खूब बहाया पैसा
विश्व
ब्रिक्स के बाद ईरान-UAE में 'दोस्ती', पेजेश्कियान बोले - 'बीती बातों को...'
ब्रिक्स के बाद ईरान-UAE में 'दोस्ती', पेजेश्कियान बोले - 'बीती बातों को...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
राजस्थान निकाय चुनाव: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget