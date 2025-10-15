हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

टाइम पत्रिका का नवीनतम कवर, जिसका शीर्षक 'हिज ट्रायम्फ' है ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप को गाजा युद्ध विराम और बंधक एक्सचेंज समझौते को सफल बनाने का श्रेय दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम पत्रिका के कवर पेज पर छपी अपनी तस्वीर को लेकर मैगजीन की आलोचना की, क्योंकि उनके बाल गायब नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि कवर पर छपी तस्वीर अब तक की सबसे घटिया तस्वीर है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए,और फिर मेरे सिर के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा जो तैरते हुए मुकुट जैसा दिख रहा था, लेकिन बेहद छोटा था. वाकई अजीब! मुझे नीचे से तस्वीरें लेना कभी पसंद नहीं था, लेकिन यह बेहद घटिया तस्वीर है और इसकी आलोचना होनी ही चाहिए. वे क्या कर रहे हैं, और क्यों?.

एलन मस्क की फोटो को लेकर भी साधा था निशाना
फरवरी में ट्रंप को टाइम पत्रिका की एक तस्वीर पसंद नहीं आई थी, जिसमें तत्कालीन सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ओवल ऑफिस के रेज़ोल्यूट डेस्क पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे. उन्होंने मस्क के काम की तारीफ़ करते हुए कहा था कि क्या टाइम पत्रिका अभी भी चल रही है? मुझे तो पता ही नहीं था.

गाजा युद्ध विराम और बंधक एक्सचेंज समझौते का ट्रंप को क्रेडिट
टाइम पत्रिका का नवीनतम कवर, जिसका शीर्षक 'हिज ट्रायम्फ' (उसकी जीत) है, ऐसे समय में आया है जब ट्रंप को गाजा युद्ध विराम और बंधक एक्सचेंज समझौते को सफल बनाने का श्रेय दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया, जबकि इजरायल ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और लगभग 360 फिलिस्तीनियों के अवशेष सुपुर्द किए.

कई देशों ने किया ट्रंप का समर्थन
इसी कारण इजरायल ने 2026 में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के लिए अपना समर्थन दिया. इजरायल के अलावा पाकिस्तान और अन्य कई देशों ने भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की दावेदारी का समर्थन किया. इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार को डोनाल्ड ट्रंप इसी साल हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में अनेक युद्धों को समाप्त करने का दावा किया.

जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 की मौत, राष्ट्रपति-PM मोदी ने जताया दुख; मुआवजे का ऐलान

Published at : 15 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Embed widget