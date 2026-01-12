डोनाल्ड ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
President of Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज (12 जनवरी) एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्हें 'वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट' (कार्यवाहक राष्ट्रपति) दिखाया गया है. यह फोटो विकिपीडिया की एक एडिटेड पेज की लग रही है, जिसमें ट्रंप को जनवरी 2026 तक 'वेनेजुएला का राष्ट्रपति' दिखाया गया है. इसमें उनके असली ऑफिशियल पद, यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें और 47वें राष्ट्रपति का भी जिक्र है.
यह सब ट्रंप की उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला की लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने बेहतर होते संबंधों के संकेत के तौर पर तेल शिपमेंट और चल रही डिप्लोमैटिक बातचीत का जिक्र किया था.
काराकस में नई लीडरशिप को लेकर क्या बोले ट्रंप
जब एयर फोर्स वन में पत्रकारों ने ट्रंप से काराकस में नई लीडरशिप के साथ रिश्तों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. हम लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और देखेंगे कि आगे सब कैसा रहता है. यह सवाल अमेरिका के उस हमले के बाद पूछा गया, जिसने निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के नेता के पद से हटा दिया.
ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला ने अमेरिका से तेल की एक बड़ी खेप लेने के लिए कहा था. उन्होंने कहा, 'उन्होंने हमसे पूछा, क्या हम 50 मिलियन बैरल तेल ले सकते हैं? और मैंने कहा, हां, हम ले सकते हैं.' ट्रंप ने कहा कि तेल कंपनियों ने वेनेजुएला में काफी दिलचस्पी दिखाई है. एनर्जी कंपनियों को दिए गए भरोसे पर ट्रंप ने कहा कि गारंटी है कि वे सुरक्षित रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी.
'वेनेजुएला से क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं जाएगा'
उन्होंने पिछली मुश्किलों के लिए अमेरिका की पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले दिक्कतें थीं क्योंकि उनके पास ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं थे. इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं जाएगा और दोनों देशों के बीच दूरी बनाए रखने में यूनाइटेड स्टेट्स की सेना शामिल होगी.
ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला को अब उन गुंडों और जबरन वसूली करने वालों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है जिन्होंने उन्हें इतने सालों तक बंधक बनाकर रखा था. वेनेजुएला के पास अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल सेना है और हम उनकी रक्षा करेंगे.
