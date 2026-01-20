हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपेरिस में G7 की मीटिंग या फिर डिनर... ग्रीनलैंड को लेकर मैक्रों ने ट्रंप को दिए थे 2 ऑफर, सीक्रेट चैट डिकोड

पेरिस में G7 की मीटिंग या फिर डिनर... ग्रीनलैंड को लेकर मैक्रों ने ट्रंप को दिए थे 2 ऑफर, सीक्रेट चैट डिकोड

डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए चैट में मैक्रों ने कहा था कि वह यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस को बातचीत के लिए राजी कर सकते हैं. मैक्रों ने ट्रंप को डिनर के लिए भी आमंत्रित किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 11:59 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई. ट्रंप ने इमैनुएल मैक्रों के टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट को सार्वजनिक कर दिया. इसमें मैक्रों ने सीरिया और ईरान को लेकर की गई अमेरिकी कोशिशों की सराहना करते हुए ग्रीनलैंड पर मिलकर बात करने की बात कही थी. 

इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को प्राइवेट मैसेज भेजने में सावधानी बरतें, नहीं तो फिर आपके बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाएगा. मैक्रों ने कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की रणनीति समझ नहीं आ रही है, जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर हथियाने की धमकी दे रहे हैं. चैट में मैक्रों ने 2 प्रस्ताव रखे. पहला- गुरुवार (22 जनवरी 2026) पेरिस में G7 की मीटिंग रखी जाए, जिसमें मैं यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी बातचीत के लिए राजी कर सकता हूं. दूसरा- आपके अमेरिका वापस जाने से पहले 22 जनवरी को पेरिस में साथ में डिनर करते हैं.

मैक्रों ने चैट में लिखा 'मेरे दोस्त'

फ्रांस के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं. दोनों नेताओं के बीच कुछ बैठकें अच्छी भी रहीं. हालांकि दोनों नेताओं ने बीते कुछ दिनों में एक-दूसरे पर निशाना साधा है. खासकर ट्रंप ने राजनयिक प्रयासों और एनर्जी के मुद्दे को लेकर फ्रांस पर निशाना साधा. सोमवार (19 जनवरी 2026) को फ्रांस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित गाजा 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने से इनकार कर दिया. इस पर ट्रंप ने कहा, 'कोई भी उन्हें नहीं चाहता क्योंकि वे बहुत जल्द पद से हट जाएंगे.' फिर उन्होंने फ्रांसीसी वाइन और शैम्पेन पर 200 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी.

मैक्रों के सीरिया मुद्दे पर सहमत होने का मतलब

सीरिया डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुएल मैक्रों के बीच सहमति का क्षेत्र है. दोनों नेता अल-कायदा के पूर्व सदस्य अहमद अल-शारा को सीरिया के नेता के रूप में समर्थन देते हैं. ट्रंप और मैक्रों दोनों ही नेता सीरिया को प्रमुखता देते हैं क्योंकि अपने मतभेदों को छिपाने का ये उनके पास सबसे बेहतर तरीका है. यूरोप में दक्षिणपंथी आंदोलनों के लिए वाशिंगटन का समर्थन, इजरायल-गाजा युद्ध, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को इसके उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है.

हम ईरान के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं: मैक्रों

ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर फ्रांस और अमेरिका बहुत हद तक सहमत हैं. जी7 देशों ने ईरान को प्रतिबंधों की धमकी दी है यदि तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर खूनी कार्रवाई जारी रहती है और यूरोपीय संघ भी अतिरिक्त प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है. हालांकि फ्रांस ईरान पर बमबारी का समर्थन नहीं करते, जबकि ट्रंप ने ऐसा करने की धमकी दी है. जरूरी बात ये है कि पेरिस ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को तैयार करने में मदद की थी, जिससे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान खुद को अलग कर लिया था.

ग्रीनलैंड पर फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान का मतलब

मैक्रों ने ट्रंप को कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हैं?' इस मुद्दे पर ट्रंप के साथ सीधी बातचीत में मैक्रों ने पहली बार नरमी दिखाई. ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की योजनाओं का समर्थन न करने वाले यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकियों के जवाब में फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से कहीं अधिक आक्रामक रुख अपनाया है. मैक्रों ने यूरोपीय यूनियन से अपने एंटी ट्रेड टूल्स को लागू करने का आग्रह किया है, जबकि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ जैसे अन्य नेता कूटनीति को मौका देना चाहते हैं.

यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस पर दिए बयान का अर्थ

मैक्रों की ओर से यूक्रेन और डेनमार्क के साथ-साथ रूस को भी पेरिस में होने वाली जी7 बैठक में आमंत्रित करने की स्पष्ट इच्छा से यूरोपीय लोगों के बीच चिंताएं बढ़ने की संभावना है. फ्रांस के राष्ट्रपति ने बार-बार कहा है कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता के बाद यूरोपीय देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए. हालांकि, यूरोपीय देशों में इस बात पर मतभेद है कि इन वार्ताओं का नेतृत्व कौन करेगा और क्या यूरोपीय विशेष दूत का पद बनाना चाहिए, क्योंकि मॉस्को लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है.

पेरिस में हो रही जी7 बैठक में रूस को आमंत्रित करना, पुतिन की शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का कोई संकेत दिए जाने से पहले ही मॉस्को की छवि सुधारने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. यह एक जोखिम भरा दांव है.

दावोस के बाद पेरिस में जी7 की बैठक का अर्थ

मैक्रों ने चैट में कहा था, 'मैं गुरुवार दोपहर को दावोस के बाद पेरिस में जी7 की बैठक आयोजित कर सकता हूं.' पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के अधिकारी ने इसे लेकर बताया, 'ऐसा हो सकता है कि मैक्रों एक ऐसी बैठक का प्रस्ताव दे रहे होंगे जो ब्रुसेल्स में गुरुवार शाम को होने वाले यूरोपीय संघ के नेताओं के आपातकालीन शिखर सम्मेलन से सीधे टकराती.'

ट्रम्प की टैरिफ धमकी का जवाब यूरोपीय संघ के पास है, लेकिन इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है, जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. फ्रांस की ओर से जी-7 प्रारूप का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है क्योंकि वह समूह की रोटेशन अध्यक्षता कर रहा है और इसमें ब्रिटेन-कनाडा जैसे प्रमुख देश शामिल हैं. यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए नाटो आमतौर पर एक विशेष मंच है, लेकिन यह वास्तव में एक सदस्य द्वारा दूसरे को धमकी देने की स्थिति से निपटने के लिए नहीं बना है.

ट्रंप के साथ डिनर क्या मतलब हो सकता है?

पेरिस में एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन ट्रंप का दिल जीतने का एक तरीका हो सकता है. यूरोपीय लोगों को लगता है कि भव्य समारोह अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश कर देती है. मैक्रोन ने "डिनर डिप्लोमेसी" में भी महारत हासिल कर ली है, जिसके तहत उन्होंने मतभेदों को सुलझाने के प्रयास में हंगरी के विक्टर ओर्बन को कई बार पेरिस में रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है. मैक्रों ने डिनर डिप्लोमेसी में भी महारत हासिल कर ली है, जिसके तहत उन्होंने मतभेदों को सुलझाने के प्रयास में हंगरी के विक्टर ओर्बन को कई बार पेरिस में रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है.

Published at : 20 Jan 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
France Donald Trump US Emmanuel Macron
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
आईपीएल 2026
OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा
OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा
Advertisement

वीडियोज

दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Bharat Ki Baat: Akhilesh-Rahul की जोड़ी का नया दांव, 27 में यूपी और 29 में दिल्ली फतह की तैयारी! | UP
Sandeep Chaudhary: SIR अभियान या टारगेटेड स्ट्राइक? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण |SIR Controversy
ChitraTripathi: निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन..सपा ने क्यों लगाया परिवारवाद का आरोप? | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
आईपीएल 2026
OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा
OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
ट्रेंडिंग
"लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हैं" PM मोदी ने नितिन नबीन को बोला अपना बॉस तो सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget