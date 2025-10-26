Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तब तक मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं, जब तक कि उन्हें यह नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए कोई समझौता हो गया है, जिससे कि युद्ध समाप्त हो सके. बता दें कि यह युद्ध फरवरी में 5वें साल में प्रवेश कर जाएगा.

पहले यह घोषणा की गई थी कि ट्रंप यूक्रेन में शांति समझौते पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे, लेकिन यह बैठक नहीं हुई. ट्रंप ने एशिया की ओर रवाना होते समय एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से कहा, "मुझे पता होना चाहिए कि हम समझौता करने जा रहे हैं. मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा."

अलास्का में हुई थी ट्रंप-पुतिन की मुलाकात

ट्रंप ने कहा, "मेरे व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक रहा है." बता दें कि ट्रंप और पुतिन की पिछली मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी, जिसके बारे में दोनों पक्षों ने कहा था कि यह बैठक यूक्रेन के साथ मॉस्को के युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते तक पहुंचने में उपयोगी रही.

रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि शनिवार रात को यूक्रेन पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए.

जेलेंस्की ने रूसी तेल पर प्रतिबंध और बढ़ाने की मांग की

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिका से रूसी तेल पर अपने प्रतिबंधों को दो कंपनियों से बढ़ाकर पूरे क्षेत्र तक बढ़ाने की अपील की और रूस पर जवाबी हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की. जेलेंस्की इस दौरान यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए लंदन में थे.



