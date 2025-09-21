अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को व्यापार कूटनीति के साथ खत्म कराने के अपने दावे को दोहराया है. हालांकि, ये बात ट्रंप पहले भी कितनी ही बार बोल चुके हैं और तो और इस बार उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें सात युद्धों को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ट्रंप ने अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट के संस्थापक के रात्रिभोज में कहा, "विश्व मंच पर हम एक बार फिर ऐसे काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें उस स्तर का सम्मान मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला."

ट्रंप ने बताया कि कौन-कौन से युद्ध रुकवाए?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं. इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोक दिए. उन्होंने आगे कहा, "भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए. उनके बारे में सोचिए और आप जानते हैं कि मैंने इसे कैसे रोका- व्यापार के जरिए. वे व्यापार करना चाहते हैं और मैं दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप इन सभी युद्धों पर नज़र डाले, जिन्हें हमने रोका है."

वैश्विक संघर्षों की एक सीरीज का जिक्र करते हुए ट्र्ंप ने कहा, "जारा देखिए. भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कोसोवो और सर्बिया, इज़राइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, रवांडा और कांगो, हमने इन सबको रोक दिया. इनमें से 60 प्रतिशत व्यापार की वजह से रुके थे." कूटनीतिक रणनीति का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत के मामले में देखिए, अगर आप युद्ध करेंगे और आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे तो ये सुनकर उन्होंने रोक दिया."

रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर क्या कहा?

रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि अगर वह इसे खत्म कर देते हैं, तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है. उन्होंने आगे बताया कि मैंने कहा अच्छा बाकी सातों का क्या? मुझे हर एक के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा लेकिन अगर आप रूस और यूक्रेन युद्ध को रोक दें तो महोदय आपको नोबेल मिल जाना चाहिए. मैंने कहा कि मैंने सात युद्ध रोक दिए हैं. यह एक युद्ध है और यह बहुत बड़ा युद्ध है.

